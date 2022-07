Offre éclair, agissez rapidement : offres groupées de jeux Prime Day Xbox Series S jusqu’à 80 $ de réduction

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Essayer de trouver l’une des Xbox les plus récentes a été un combat ces derniers temps. Bien qu’il y ait eu quelques offres pour eux plus tôt dans l’année, ils semblent avoir disparu récemment, mais Journée Amazon Prime change cela. À l’heure actuelle, Amazon regroupe une console Xbox Series S avec quelques casques de jeu SteelSeries différents et offre une belle remise sur les forfaits. Les prix commencent à ce qui signifie que vous pouvez économiser 65 $ sur l’offre Prime Day.

Si vous ne voulez pas de casque filaire, ne vous inquiétez pas. Deux autres packs sont également disponibles ici. Le second, au prix de dans votre choix de noir ou de blanc. Enfin, pour la foule sans fil, Amazon a le ce qui représente une économie de 80 $ par rapport à un achat séparé.

Ce sont toutes des offres Lightning, ce qui signifie que même si elles sont programmées pour la journée, elles ne dureront que tant que l’inventaire restera disponible. Si vous avez essayé d’obtenir une Xbox Series X et que vous avez du mal, vous voudrez peut-être envisager d’opter pour la Xbox Series S à la place. Lors de notre examen complet de la console, Dan Ackerman de CNET a déclaré: “Si vous avez un téléviseur plus petit ou un téléviseur non 4K, je ne pense pas que vous remarquerez jamais la différence. Le maximum que j’en ai retiré était un peu un look plus doux à des jeux comme Gears 5 sur mon téléviseur 4K lorsque j’alterne entre la série S et la série X.” en comparant certaines des différences entre les deux consoles.

Si vous êtes intéressé par l’un d’entre eux, vous voudrez agir le plus tôt possible, car nous ne savons pas quand l’inventaire se vendra et que ces offres disparaîtront.