Garder vos sols propres et bien rangés est l’une de ces tâches permanentes que nous devons constamment travailler pour rester au top, mais avoir les bons outils pour le travail peut aider.

Le V15 Detect de Dyson est l’un de nos aspirateurs sans fil préférés. Cet aspirateur balai pèse moins de 12 livres, est équipé d’un filtre HEPA et possède une puissance d’aspiration impressionnante de 230 air watts pour vous aider à soulever facilement la saleté et les débris de vos sols. Il dispose également d’une lumière laser pour vous aider à détecter les taches de poussière ou d’autres petites particules qui nécessitent un peu plus de soins. Il fonctionne bien sur les tapis et les sols durs, et ses dents démêlantes aident à ramasser les poils d’animaux dans toute votre maison.

En ce qui concerne l’autonomie, vous obtiendrez jusqu’à 60 minutes d’autonomie par charge, selon les paramètres que vous utilisez. De plus, cet aspirateur dispose d’un écran LED pour afficher les alertes de maintenance, le nombre total de particules nettoyées et la durée d’exécution restante. De plus, il est livré avec plusieurs accessoires pour vous aider à nettoyer même vos zones les plus difficiles, notamment un outil à vis à cheveux, une tête de nettoyage à couple élevé et un suceur plat. À plus de 200 $ de réduction, c’est une excellente affaire.