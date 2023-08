Offre du jour : les hydropulseurs Waterpik sont jusqu’à 41 % de réduction en ce moment sur Amazon

Lorsqu’il s’agit de garder vos dents et vos gencives en pleine forme, l’utilisation de la soie dentaire est un facteur crucial. Il peut aider à éliminer les débris et la plaque dentaire et à combattre les caries, les maladies des gencives et d’autres problèmes de santé bucco-dentaire. Mais l’utilisation de la soie dentaire peut aussi être difficile pour certaines personnes. J’ai eu du mal pendant des années à atteindre les zones difficiles d’accès au fond de ma bouche avec les méthodes traditionnelles de soie dentaire, mais les soies dentaires Waterpik utilisent un jet d’eau pour vous aider à nettoyer tous les coins et recoins. Et, à l’heure actuelle, Amazon a réduit jusqu’à 41 % le prix de certains des meilleurs fils dentaires Waterpik. Nous ne savons pas combien de temps durera cette offre, nous vous recommandons donc d’effectuer votre achat le plus tôt possible.

Il existe de nombreux hydropulseurs, mais l’un de mes préférés est l’hydropulseur Aquarius de Waterpik. Régulièrement répertorié pour 100 $, vous pouvez vous procurer le modèle Aquarius pour seulement 60 $ dès maintenant dans le bleu et gris variantes – ou accrochez le noir variante de couleur pour 1 $ de moins. Il dispose de 10 réglages pour que vous puissiez personnaliser le jet d’eau selon votre confort. De plus, il élimine jusqu’à 99,9 % de la plaque dentaire.

J’ai acheté l’un des hydropulseurs Aquarius l’année dernière et j’apprécie vraiment de pouvoir personnaliser la pression. Mon dentiste a remarqué une amélioration en quelques mois seulement. Et je préfère ce modèle car il possède un réservoir plus grand (22 onces) pour faire le travail sans avoir besoin de le remplir à mi-parcours et il est encore suffisamment compact pour ne pas prendre beaucoup de place sur le plan de travail. Il contient également sept astuces différentes pour que différents membres de votre famille puissent utiliser le même appareil.

Et si vous voyagez beaucoup ou si vous portez un appareil dentaire et avez besoin d’un modèle que vous pouvez emporter avec vous, le Toboggan sans fil le fil dentaire – livré avec un sac de voyage et quatre embouts différents – est en vente à aussi bas que 56 $ tout de suite. Cela représente une économie de 34 $ par rapport à son prix catalogue. Waterpik a même brosses à dents électriques rechargeables avec trois modes de nettoyage et un étui de voyage disponible pour 80 $, soit une économie de 20 %. Si vous êtes prêt à prendre en charge votre santé bucco-dentaire, le moment est venu d’investir dans des outils utiles à un prix avantageux.