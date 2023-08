Offre du jour : ce puissant chargeur de 112 watts est tombé à 28 $ aujourd’hui seulement (économisez 65 $)

La plupart d’entre nous aiment notre technologie, mais les appareils sur lesquels nous comptons le plus ont une durée de vie de la batterie limitée – et plus nous les utilisons, plus ces barres se vident rapidement. Avoir un chargeur USB-C PD polyvalent pour recharger rapidement tous vos appareils électroniques peut vous sauver la vie, que vous voyagiez ou que vous ayez simplement besoin de charger plusieurs articles à la fois. Généralement, plus un chargeur est puissant, plus son prix est élevé.

À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir une réduction massive sur le chargeur mural NS-PW3X1A1C2W22 d’Insignia chez Best Buy. Normalement 93 $, cette vente d’une journée réduit le prix de 65 $ – ce qui signifie que vous pouvez achetez-en un pour seulement 28 $ si vous achetez aujourd’hui. Cette offre expire ce soir, le 24 août, à 21 h 59 HP (00 h 59 HE).

Non seulement ce chargeur mural fournit jusqu’à 112 watts de puissance pour que vous puissiez alimenter même vos appareils les plus exigeants tout au long de la journée, mais lorsque vous avez plusieurs appareils nécessitant un boost, les deux ports USB-C et un seul USB- Un port peut être utilisé simultanément. Il est également compact et possède une prise pliable, ce qui le rend encore plus facile à ranger ou à transporter. Notez que ce chargeur n’est livré avec aucun câble de charge, mais il est universellement compatible avec toutes les marques, il est donc facile d’acheter des extras si vous en avez besoin.