Offre du jour : améliorez votre entraînement à domicile avec ces haltères réglables à 200 $ (économisez 200 $)

L’un des meilleurs aspects de l’entraînement à la maison est que vous pouvez le faire à tout moment. Mais tout le monde n’a pas la place pour une salle de sport à domicile bien approvisionnée. Les haltères réglables peuvent aider à économiser de l’espace tout en vous offrant un entraînement polyvalent.

Woot a le Ensemble d’haltères réglables PowerBlock Sport 50 disponible dès maintenant pour seulement 200 $ – c’est une remise de 50 %. Cet ensemble d’haltères pèse jusqu’à 50 livres, avec des incréments de poids de 5 livres afin que vous puissiez personnaliser le poids au fur et à mesure de votre progression. Ils sont conçus avec une poignée ouverte dotée d’une poignée en caoutchouc pour plus de stabilité et de confort pendant que vous soulevez. Cette offre est disponible jusqu’au 11 août, jusqu’à épuisement des stocks.

Et si vous souhaitez découvrir les autres options disponibles, parcourez notre tour d’horizon des offres d’haltères réglables en cours.

En savoir plus: Les 7 meilleures applications de fitness pour 2023