La « Journée des douzaines » annuelle de Krispy Kreme est samedi et est accompagnée d’un bon donut.

À l’achat d’une douzaine de beignets au prix régulier le samedi, obtenez une douzaine de beignets glacés originaux de la chaîne pour 1 $. C’est une pièce de théâtre à la date du 12 décembre (12/12).

Les beignets de la collection de vacances à durée limitée, qui comprend le nouvel arbre festif et les beignets cadeaux inspirés des fêtes, ainsi que le donut de retour du Père Noël, sont inclus dans l’offre.

Il y a une limite de deux offres par client et l’offre est valable dans les emplacements participants à travers le pays et la promotion n’est pas valable pour les commandes en ligne et dans les magasins du Connecticut.

«Il y a des dizaines de raisons pour lesquelles il est très important de partager la joie cette année», a déclaré Dave Skena, directeur marketing de Krispy Kreme, à USA TODAY. «Le 12/12, nous rendons facile et délicieux de célébrer quelqu’un que vous connaissez sur la ‘belle liste’. «

Une liste des établissements participants est disponible sur www.krispykreme.com.

Les membres de Krispy Kreme Rewards, le programme de fidélité de la chaîne, ont également pu obtenir cette offre vendredi. En savoir plus sur le programme sur https://www.krispykreme.com/more-smiles/rewards

NationalDayCalendar.com ne reconnaît pas le jour des dizaines comme l’un des jours fériés de samedi, mais le 12 décembre est la journée nationale de l’ambroisie, la journée nationale de Ding-a-Ling, la journée du pain d’épice et la journée du poinsettia.

