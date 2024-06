Offre de transfert d’Arsenal pour la star de Liverpool, réaction des chefs de club et clause contractuelle

Liverpool a déjà fait des efforts ridicules pour rattraper Arsenal sur le marché des transferts pour se venger de son offre controversée pour Luis Suarez.

Les Gunners ont tristement mis en colère leurs rivaux de Premier League en soumettant une offre de 40 millions de livres sterling plus une livre pour l’attaquant uruguayen après avoir cru à tort qu’il y avait une clause libératoire dans son contrat. En réalité, une offre supérieure à 40 millions de livres sterling obligeait seulement Liverpool à informer Suarez de l’offre, mais à ne pas l’accepter.









Quoi qu’il en soit, Arsenal était embarrassé et Liverpool offensé, et le club du Merseyside a décidé de récupérer les siens deux ans plus tard. Tout en concluant un accord pour Roberto Firmino en 2015, les Reds ont inclus une clause libératoire de 89 millions de livres sterling dans son accord, mais il y avait un piège.

Les termes du contrat stipulaient qu’Arsenal était la seule équipe de la planète à ne pas pouvoir activer la clause. 12 mois plus tôt, Liverpool avait déployé des efforts tout aussi inhabituels pour garder un autre joueur de haut niveau hors des griffes de ses rivaux.

Lors des négociations sur la vente de Suarez à Barcelone en 2014, Liverpool avait exigé l’inclusion d’une clause empêchant le joueur de rejoindre Manchester United directement depuis le club de la Liga. Il lui a également interdit de signer un transfert gratuit pour les Diables Rouges en cas d’expiration de son contrat avec Barcelone.

Quatre ans plus tard, Liverpool vendait un autre joueur de premier plan, cette fois Phillipe Coutinho, aux géants catalans. Dans le but d’empêcher le club de les rechercher continuellement pour trouver des talents, les Reds ont négocié une clause de prime de joueur dans l’accord Coutinho qui obligeait Barcelone à payer des frais de 89 millions de livres sterling en plus de la somme que Liverpool jugeait juste pour le joueur en question. La clause a duré trois ans et a effectivement empêché le Barça de débaucher davantage de ses stars clés.

LIRE LA SUITE : La fenêtre de transfert d’Arsenal est prévue avec le signe astrologique de Sesko et des Wolves, l’appel de Zubimendi, la sortie de Ramsdale

LIRE LA SUITE : Le prix Martin Odegaard ne parvient pas à modifier la mission clé de transfert d’Arsenal qui ne doit pas être ignorée

(Image : Photo de Justin Setterfield/Getty Images)







Parmi d’autres clauses bizarres, citons celle sur laquelle a insisté la légende du football brésilien Ronaldinho, qui a obtenu une clause dans son contrat avec Flamengo après avoir quitté l’AC Milan en 2011, qui lui permettait d’aller en boîte deux fois par semaine.

Pendant ce temps, Southampton a insolemment inclus une clause dans le contrat d’Alex Oxlade-Chamberlain lorsqu’il a été vendu à Arsenal en 2011. Les Saints stipulaient qu’ils recevraient 10 000 £ chaque fois que l’Anglais jouait plus de 20 minutes dans un match – ce qui pourrait expliquer pourquoi Arsenal souvent je l’ai fait entrer avec seulement 15 minutes à jouer !