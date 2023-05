Offre de propriété de Manchester United: Sir Jim Ratcliffe reste le principal candidat pour acheter un club de Premier League | Nouvelles du football

Le milliardaire d’Ineos, Sir Jim Ratcliffe, reste le principal candidat à l’achat du Manchester United Football Club malgré une réunion du conseil d’administration peu concluante qui s’est tenue à la fin de la semaine dernière.

Nouvelles du ciel comprend que les directeurs de la société holding du club de Premier League se sont réunis jeudi pour discuter de l’avancement de ses enchères de plus de 5 milliards de livres sterling.

Contrôlé par des membres de la famille Glazer mais comprenant également un certain nombre d’administrateurs indépendants, le conseil d’administration a été mis au courant du processus de vente par Raine, la banque d’affaires conseillant Manchester United.

Une source proche de la vente aux enchères a déclaré que les administrateurs n’avaient pas choisi d’entamer des négociations exclusives avec Ineos Sports ou son principal rival, l’homme d’affaires qatari Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani.

Sir Jim propose d’acheter une participation majoritaire dans United, ce qui laisserait deux des Glazers impliqués, tandis que Sheikh Jassim veut acheter le club purement et simplement.

La source a déclaré qu’Ineos restait le « principal » soumissionnaire malgré une nouvelle offre améliorée de la Fondation Nine Two – le véhicule de candidature de Sheikh Jassim – au début du mois.

Néanmoins, une autre proposition reste possible, avec un accord signé avec l’un ou l’autre des candidats qui serait peu probable avant la finale de la FA Cup de United contre les rivaux locaux de Manchester City le week-end prochain.

La proposition de rachat de Sir Jim comprend des accords de vente et d’achat qui lui permettraient d’acheter les actions restantes des Glazers après trois ans.

L’offre d’Ineos valoriserait l’ensemble de United entre 5 et 5,5 milliards de livres sterling.

Les Glazers sont propriétaires de Manchester United depuis qu’ils l’ont acheté pour un peu moins de 800 millions de livres sterling en 2005 – un mandat de 18 ans marqué par des protestations et une pénurie flagrante de trophées depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson, son ancien manager.

United a remporté son premier trophée depuis six ans en battant Newcastle United lors de la finale de la Coupe Carabao cette saison.

Outre les deux propositions qui déclencheraient un changement de contrôle, les Glazers ont également reçu au moins quatre offres crédibles de participations minoritaires ou de financement d’investissements dans le club.

Il s’agit notamment d’une offre du géant investisseur financier américain Carlyle, d’Elliott Management, du fonds spéculatif américain qui possédait jusqu’à récemment l’AC Milan, et de Sixth Street, qui a récemment acheté une participation de 25% dans les droits de diffusion à long terme de la Liga au FC Barcelone. .

Ces propositions d’investisseurs fourniraient des capitaux pour permettre à United de réorganiser l’infrastructure vieillissante de sa maison d’Old Trafford et du terrain d’entraînement de Carrington.

Image:

Il est peu probable qu’un accord conclu pour Manchester United soit finalisé avant la finale de la FA Cup le 3 juin





Sky News a révélé en exclusivité en novembre dernier le projet de la famille Glazer d’explorer un examen stratégique du club que ses membres contrôlent depuis 2005, lançant une bataille de six mois pour l’acheter.

Avec une valorisation de 5 milliards de livres sterling ou plus – ce qui est inférieur au prix demandé par les Glazers – une vente de Manchester United deviendrait le plus gros contrat de club de sport de l’histoire.

Une partie de la justification d’une telle évaluation réside dans le contrôle futur potentiel des droits de diffusion lucratifs du club, selon les banquiers, parallèlement à la conviction que la marque de sport la plus célèbre au monde peut sans doute être exploitée commercialement plus efficacement.

Les actions de United cotées à New York ont ​​énormément évolué au cours du processus au milieu d’opinions partagées quant à la probabilité d’une vente du club.

Vendredi, ils ont clôturé à 18,97 dollars, donnant au club une valorisation boursière d’un peu moins de 3,1 milliards de dollars.

La fureur de sa participation à la malheureuse Super League européenne a cristallisé le désir des supporters de voir de nouveaux propriétaires remplacer les Glazers, bien que toute vente à des investisseurs du Moyen-Orient affiliés à l’État ne serait – comme la prise de contrôle dirigée par l’Arabie saoudite de Newcastle United – pas sans controverse.

Image:

Avram Glazer, membre de la famille Glazer propriétaire de Manchester United





Confirmant le lancement de l’examen stratégique en novembre, Avram et Joel Glazer ont déclaré : « La force de Manchester United repose sur la passion et la loyauté de notre communauté mondiale de 1,1 milliard de fans et de followers.

« Nous évaluerons toutes les options pour nous assurer que nous servons au mieux nos fans et que Manchester United maximise les importantes opportunités de croissance disponibles pour le club aujourd’hui et à l’avenir. »

Les Glazers ont inscrit une participation minoritaire dans la société à New York en 2012, mais ont conservé un contrôle écrasant grâce à une structure d’actions à deux classes, ce qui signifie qu’ils détiennent presque tous les droits de vote.

Un porte-parole de Manchester United a refusé de confirmer qu’une réunion du conseil d’administration avait eu lieu.