Offre Cyber ​​​​Monday: jusqu’à 600 $ de rabais sur l’ordinateur portable LG Gram 16 2022

Si vous avez raté un nouvel ordinateur portable pour le Black Friday, tout espoir n’est pas perdu. En fait, l’une des offres les plus intéressantes aux États-Unis est disponible aujourd’hui.

Dans la vente Cyber ​​​​Monday d’Amazon, le LG Gram 16 2022 (Core i5 / SSD 512 Go) est disponible pour seulement 999,99 $. C’est une énorme remise de 600 $ sur le RRP, et le prix le plus bas jamais vu.

Obtenez l’offre LG Gram 16 (2022) d’Amazon US

Il convient également de noter qu’il existe 450 $ de réduction sur le modèle Core i5 avec un SSD de 256 Go aussi, mais au même prix (999,99 $), il n’y a aucune raison de choisir moins de stockage.

Cependant, il y a deux petites mises en garde à prendre en compte. La première est qu’aucun des deux modèles n’est éligible à la livraison Prime le lendemain, les deux devant prendre environ une semaine pour arriver.

Mais comme ils sont commercialisés en tant qu’offres Cyber ​​​​Monday, il n’est pas surprenant que ces offres soient disponibles aujourd’hui seulement. Plus précisément, ils expirent à 12h PT (3h demain HE). Il est possible que des remises plus petites soient disponibles après cette date, mais cela n’est en aucun cas garanti.

Les offres ne sont pas aussi impressionnantes si vous êtes basé au Royaume-Uni, mais il y a près de 400 $ de réduction sur le modèle Core i7/1 To. Il est tombé à 1 152,119 £ – également le plus bas jamais atteint. Cependant, il expire à minuit, heure du Royaume-Uni.

Obtenez l’offre LG Gram 16 (2022) d’Amazon UK

Comme l’explique notre critique quatre étoiles, le LG Gram 16 2022 est un excellent ordinateur portable. Son superbe design léger et son magnifique écran de 16 pouces sont les points forts, mais vous pouvez également vous attendre à une autonomie impressionnante de la batterie de 80 W.

L’abordabilité était l’un des gros inconvénients, mais cela a été résolu avec force ici.

Si vous préférez un écran légèrement plus grand, le dernier LG Gram 17 commence maintenant à 1 479 $ avec un rabais de plus de 300 $. Au Royaume-Uni, il y a plus de 400 £ de réductionmais il expire également à minuit ce soir.

