Offre Cyber ​​​​Monday: 420 $ de réduction sur l’ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5

Un excellent ordinateur portable de jeu n’a pas à se ruiner, et c’est particulièrement vrai le Cyber ​​Monday.

Acer vend actuellement son ordinateur portable Nitro 5 de 15,6 pouces pour seulement 729,99 $ avec une remise importante de 420 $. C’est un impressionnant 40% de réduction sur son RRP de 1 049 $, et presque du jamais vu pour un appareil avec ces spécifications.

Cela vous donnera un processeur Intel Core i5 de 11e génération, un GPU Nvidia RTX 3060, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go – vous pouvez donc vous attendre à des performances de haut niveau.

Mais il y a aussi de grosses remises sur d’autres modèles. Doubler la RAM (16 Go) et le stockage (512 Go) vous coûtera désormais 799,99 $ avec une remise de 400 $, mais il existe également des modèles moins chers.

Ceux-ci commencent à 599,99 $ (200 $ de réduction) pour un GPU GTX 1650, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go, tandis que la mise à niveau des graphiques vers un RTX 3050 vous coûtera 699,99 $ – soit 400 $ de réduction.

Si vous préférez quelque chose alimenté par AMD, le nouveau modèle Ryzen 7 6800H est à 1 499,99 $ avec une remise de 300 $.

Les offres ne sont pas aussi attrayantes au Royaume-Uni, mais Currys propose des réductions de 50 £, 100 £ et 300 £, selon les spécifications que vous choisissez.

Il est facile de voir pourquoi vous pourriez vouloir en acheter un. L’Acer Nitro 5 est l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu bon marché que vous puissiez acheter, offrant un excellent rapport qualité-prix, même au prix fort.

Outre les spécifications mentionnées ci-dessus, vous pouvez également vous attendre à un écran Full HD (1920 × 1080) avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour des visuels fluides. Il y a aussi deux haut-parleurs stéréo, jusqu’à huit heures d’autonomie et de nombreux ports, dont USB-C, USB-A, HDMI et Ethernet.

Il convient de noter qu’il existe une version 2022 du Nitro 5 avec des processeurs Intel de 12e génération, mais ce modèle légèrement plus ancien offrira tout ce que la plupart des gens recherchent. Il exécute déjà Windows 11 Home prêt à l’emploi, vous n’avez donc pas à vous en soucier.

Acer n’a pas précisé la date d’expiration de ces offres, mais les prix pourraient changer une fois le Cyber ​​​​Monday terminé. Si vous envisagez un nouvel ordinateur portable de jeu, profitez-en tant que vous le pouvez encore.

