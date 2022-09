Offre britannique: ampoules Amazon Echo Dot et Philips Hue pour 30 £

Amazon se prépare à annoncer de nouveaux produits lors d’un événement plus tard dans la journée, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’offres à conclure sur l’actuel Amazon Echo Dot de quatrième génération. Ce ne sont pas seulement des remises sur le haut-parleur intelligent non plus ; un accord à durée limitée regroupe l’Echo Dot de quatrième génération avec des ampoules intelligentes Philips Hue au Royaume-Uni, et il coûte moins de 30 £.

Si vous êtes rapide, vous pouvez vous diriger vers Amazon en ce moment et trouvez une offre regroupant Amazon Echo Dot 4 en blanc glacier avec deux lampes LED intelligentes Philips Hue pour seulement 29,99 £, une remise de 49,99 £ sur le forfait standard de 79,98 £. Étant donné que le Dot de quatrième génération a un RRP de 49,99 £ au Royaume-Uni, vous bénéficiez tous les deux d’une remise sur le haut-parleur intelligent et de ce qui équivaut essentiellement à deux lumières intelligentes gratuites.

Voir l’offre sur Amazon

Comme vous vous en doutez, l’assistant vocal Alexa d’Amazon offre une prise en charge complète de la famille Philips Hue, vous permettant de contrôler vos nouvelles lumières intelligentes à l’aide de l’Echo Dot.

Les lumières Philips Hue offrent une connectivité smartphone et assistant virtuel, 75 W de luminosité et la possibilité de passer d’un blanc chaud à un blanc froid avec un robinet. Gardez à l’esprit que celles-ci ne changent pas de couleur comme les ampoules plus haut de gamme de Hue, mais étant donné que la plupart des lumières d’intérieur sont une nuance de blanc la plupart du temps, ce n’est probablement pas un gros problème.

Le lot comprend des ampoules avec un culot à baïonnette B22, mais il est également disponible avec un culot E27.

Mis à part les commandes de la maison intelligente, le dernier haut-parleur intelligent économique d’Amazon offre tout ce que vous attendez, y compris la capacité de gérer les questions et les requêtes, encore élargie par les compétences Alexa installables, de jouer de la musique, de vous alerter lorsque quelqu’un est à votre porte et bien plus encore. Jim Martin de Tech Advisor a fait l’éloge de la nouvelle conception et du processeur plus rapide et plus économe en énergie dans son examen 4 étoiles d’Amazon Echo Dot 4.

Si vous arrivez un peu trop tard et que l’offre n’est plus disponible, ne vous inquiétez pas ; nous répertorions séparément les meilleures offres Amazon Echo si vous souhaitez économiser un joli centime sur la collection de haut-parleurs intelligents d’Amazon.