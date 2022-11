Offre Black Friday : Jusqu’à 500 $/400 £ de réduction sur les derniers ordinateurs portables Samsung

Samsung est peut-être connu pour ses téléphones et ses téléviseurs, mais la société fabrique des ordinateurs portables impressionnants depuis un certain temps déjà. Certaines bonnes affaires du Black Friday sur sa gamme 2022 en font maintenant le moment idéal pour en acheter une.

Le point culminant est le Galaxy Book 2 360 convertible, qui commence désormais à seulement 649,99 $ au lieu de ses 949,99 $ habituels. Mais les remises sont encore plus importantes si vous optez pour un processeur Intel Core i7, qui vous rapporte une remise de 400 $ à seulement 749,99 $. Compte tenu des spécifications haut de gamme proposées, les deux offrent un excellent rapport qualité-prix.

Obtenez l’offre Galaxy Book 2 360 de Samsung US

Mais si vous êtes basé au Royaume-Uni, ne vous inquiétez pas – il existe une offre sur le même appareil qui est tout aussi bonne. Currys a le modèle Core i5 disponible pour 599 £, contre 999 £ habituels.

Obtenez l’offre Galaxy Book 2 360 de Currys

Comme le montre notre avis 4 étoiles, le Galaxy Book 2 360 est un excellent ordinateur portable de tous les jours. Les points forts incluent un excellent écran, une grande autonomie de la batterie et une fonctionnalité convertible, le tout dans un design fin et léger. Le rapport qualité-prix était l’une des principales raisons de ne pas l’acheter, mais ce n’est pas un problème après ces remises.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Cependant, les bonnes affaires sur les ordinateurs portables Samsung ne s’arrêtent pas là. Passer à la connectivité 5G du Galaxy Book 2 Pro et à plus de ports ne vous coûtera pas beaucoup plus – cela commence à 749,99 $ pour le modèle 13,3 pouces ou 899,99 $ pour 15,6 pouces. Les deux sont 350 $ moins chers que le RRP.

Les offres ne sont pas aussi impressionnantes au Royaume-Uni, mais il reste encore 150 £ de réduction sur les versions 13,3 pouces et 15,6 pouces chez Amazon.

Le dernier, mais non le moindre, est le Galaxy Book 2 Pro 360 haut de gamme. C’est là que vous trouverez les plus grandes remises aux États-Unis, avec jusqu’à 500 $ de réduction sur les modèles 13,3 pouces et 15,6 pouces. Ils coûtent toujours 1 000 $ ou plus, mais offrent tout ce que la plupart des gens recherchent dans un ordinateur portable.

Au Royaume-Uni, Amazon est votre meilleur pari. Il a 250 £ de réduction sur le modèle 15,6 poucesle portant à moins de 1 000 £.

Vous constaterez peut-être que d’autres détaillants égalent le prix de Samsung aux États-Unis, mais le fait d’aller directement signifie que vous pouvez profiter des généreuses offres de reprise de l’entreprise. Avec la plupart des appareils, vous pouvez obtenir un rabais supplémentaire de 200 $.

Toutes les remises de cet article sont commercialisées en tant qu’offres du Black Friday, ce qui suggère qu’elles ne seront plus disponibles après le Cyber ​​​​Monday (28 novembre) au plus tard. Si vous envisagez sérieusement d’acheter un nouvel ordinateur portable et que Samsung est sur votre radar, il est maintenant temps d’en acheter un.

