Offre Black Friday : casques Sony WH-1000XM5 et WF-1000XM4

Bien que le Black Friday ne soit plus tout à fait l’événement super économique qu’il était, ceux qui recherchent des écouteurs haut de gamme à des prix avantageux ont de la chance.

Ce n’est un secret pour personne que Sony fabrique certains des meilleurs écouteurs que vous puissiez acheter et ils sont toujours en tête de nos classements pour différents types de canettes. Si vous avez attendu pour obtenir une nouvelle paire, c’était une sage décision car les modèles XM5 et XM4 sont maintenant moins chers que jamais.

Black Friday a mis au point la marchandise et vous pouvez obtenir le casque WH-1000XM5 (c’est la dernière génération d’écouteurs supra-auriculaires) pour seulement 290,68 £, ce qui vous permet d’économiser 89,32 £. Aux États-Unis, ils coûtent 299 $ (49 $ de réduction), ce qui en fait le prix le plus bas observé à ce jour.

Nous avons donné au Sony WH-1000XM5 une rare critique de 5/5 étoiles.

Si ce sont des écouteurs sans fil que vous voulez, vous n’êtes pas en reste. La dernière génération de WF-1000XM4 est moins chère que jamais à 159 £, vous permettant d’économiser 91 £ et aux États-Unis, elle coûte 178 $ (101,99 $ de réduction) – encore une fois, les prix les plus bas jamais vus auparavant.

Dans notre test, nous avons attribué au Sony WF-1000XM4 une excellente note de 5/5.

Opter pour un modèle plus ancien peut également être un excellent moyen d’économiser de l’argent. Les performances et les fonctionnalités n’ont pas tendance à changer beaucoup d’année en année, mais vous pouvez économiser gros.

Les WH-1000XM4 ne sont pas à leur prix le plus bas jamais enregistré au Royaume-Uni, mais Amazon a un prix solide de 219 £ et ils sont juste 228 $ aux États-Unisqui est un nouveau plus bas.

