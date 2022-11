Offre Black Friday : 76 % de réduction sur le stockage cloud à vie pCloud

Les prix des abonnements au stockage en nuage peuvent sembler relativement bon marché, mais si vous voulez beaucoup de stockage, ces prix mensuels sont plus élevés. Et lorsque vous calculez le coût sur un certain nombre d’années, vous vous rendez compte que ce n’est pas vraiment bon marché du tout.

C’est pourquoi les offres à vie sont tentantes : vous payez une fois, puis le stockage vous appartient pour une utilisation indéfinie.

Ce Black Friday, pCloud a fait tomber un énorme 76% sur deux forfaits à vie et 85% sur un troisième, ce qui représente une économie remarquable.

Si 500 Go couvrent vos besoins, c’est l’option la moins chère. Il en coûte 104,30 £ / 1139 $ US au lieu de 425 £ / 570 $.

Mais pour ceux qui en ont besoin de plus, il existe également un accord de 2 To, qui est généralement de 850 £ / 1140 $. Prenez 76% de réduction et cela descend à 209,30 £ / 279 $, ce qui est un prix fantastique pour un stockage sûr garanti.

voir les offres à vie du vendredi noir de pcloud

Cela peut être beaucoup plus que le prix d’un SSD de 2 To, et vous n’obtiendrez pas les vitesses de transfert ultra-rapides, mais la tranquillité d’esprit que vous aurez en sachant que vos données sont en sécurité est un compromis valable pour beaucoup. .

Mais le véritable avantage du stockage en nuage est que vous pouvez accéder aux fichiers que vous stockez depuis n’importe quel téléphone, ordinateur portable ou ordinateur doté d’une connexion Internet. De plus, vous pouvez également sauvegarder automatiquement les photos et vidéos que vous prenez sur votre téléphone directement sur votre compte pCloud.

Cela pourrait être particulièrement utile car Google a malheureusement mis fin au stockage gratuit pour les utilisateurs de Google Photos.

Mieux encore, ces packages incluent une récupération de fichiers de 30 jours, vous disposez donc d’un filet de sécurité si vous supprimez accidentellement quelque chose et réalisez ensuite que vous en avez besoin.

Nous utilisons pCloud depuis plusieurs années chez Tech Advisor et nous l’avons trouvé agréable à utiliser et totalement fiable. Et à ces prix, c’est facile à recommander. Ils sont un peu plus élevés qu’ils ne l’étaient l’année dernière, mais avec le coût de tout qui augmente – notamment l’énergie nécessaire pour faire fonctionner les serveurs utilisés par pCloud – c’est toujours une très bonne affaire si vous voulez un stockage en nuage mais que vous ne voulez pas un stockage continu abonnement.

