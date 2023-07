Offre Amazon Prime Day: vous pouvez vous procurer le Samsung Galaxy Z Flip4 pour seulement 600 £

Samsung dévoilera le nouveau Galaxy Z Flip5 dans deux semaines, mais il y a peu d’espoir qu’il soit moins cher que le modèle 2022 – en fait, l’inverse peut être vrai. Bien sûr, il y aura des offres de précommande et des offres d’échange, mais celles-ci ne feront que beaucoup pour compenser le prix de base élevé.

Au Royaume-Uni, le Samsung Galaxy Z Flip4 (8/128 Go) peut être à vous pour 600 £, soit 40 % de réduction sur son prix de lancement. De plus, il est accompagné d’une extension de garantie de 3 ans. Notez que seules les unités bleues sont disponibles.





Aux États-Unis, la remise est plus petite, seulement 20 %, ce qui signifie que l’unité de 128 Go coûte 800 $. Au moins, vous pouvez choisir entre quatre couleurs : bleu, graphite, or rose et violet Bora.





Malheureusement, il n’y a pas de bonnes affaires sur le Z Flip4 en Allemagne, certainement pas d’offres Prime. Au lieu de cela, les fans locaux peuvent remonter le temps une autre année et acheter le Galaxy Z Flip3 pour 500 €. Ce qu’il te manquera par rapport au modèle 2022 est le nouveau chipset (Snapdragon 888 contre 8+ Gen 1) et une batterie plus grande avec une charge plus rapide (3 300 mAh 15/10 W contre 3 700 mAh 25/15 W). Aucun des deux téléphones n’a le plus grand écran du Z Flip5.





Soit dit en passant, les Z Flip3 et Z Flip5 recevront 4 mises à jour du système d’exploitation et 5 ans de correctifs de sécurité. Évidemment, le modèle 2021 a déjà utilisé 2 de ses mises à jour, mais cela laisse encore 2 de plus et 3 ans de correctifs. Pour le Z Flip4, il reste 3 mises à jour du système d’exploitation et 4 ans de correctifs.