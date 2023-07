Offre Amazon Prime Day: obtenez des réductions sur ces livres de football

Amazon Prime Day est arrivé – et ces livres sur le football font tous partie des réductions.

Au cours des prochaines 48 heures, nous parcourons Amazone pour les meilleures offres pour les fans de football, avec des réductions sur tout le site – et vous pouvez trouver nos meilleurs choix Amazon Prime Day ici. Avec le coût de la vie actuellement en flèche, chaque petit geste compte vraiment, après tout.

Ces livres de football sont tous réduits dans une certaine mesure. Les temps’ World Cup Moments est un recueil complet de moments emblématiques du plus grand spectacle sur Terre, avec le livre de l’actuelle capitaine féminine anglaise Leah Williamson, You Have The Power a également réduit ce Prime Day. Et consultez le livre de coloriage Ultimate Football Heroes si vous avez des enfants qui aiment le beau jeu.