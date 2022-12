Officier vétéran de Kansas City choisi pour diriger le service de police

KANSAS CITY, Mo. (AP) – Un vétéran de 25 ans a été choisi jeudi pour diriger le service de police de Kansas City, qui est impliqué dans des controverses internes et externes.

Le conseil des commissaires de police de Kansas City a choisi Stacey Graves, l’actuelle chef adjointe par intérim, faisant d’elle la première femme à devenir chef de la police permanente au cours des près de 150 ans d’histoire du département. Deux autres femmes ont servi comme chefs par intérim.

Graves reprend un département faisant l’objet d’une enquête fédérale pour une éventuelle discrimination raciale dans ses pratiques d’embauche. Et le conseil des commissaires a annoncé cette semaine qu’il engagerait un enquêteur extérieur pour examiner la plainte d’un ancien procureur de la ville selon laquelle le département avait caché des preuves d’une affaire pénale et rejeté les demandes de documents publics.

Cela survient après des années de plaintes de groupes de défense des droits civiques concernant l’inconduite des agents et le traitement souvent secret par le département des plaintes de force excessive, conduisant à une relation tendue avec le public dans une ville où environ 28% de ses 508 000 habitants sont noirs.

Le département fait également face à une pénurie d’officiers à un moment où Kansas City a un taux élevé de crimes violents et d’homicides.

Graves remplace Joseph Mabin, qui a été nommé chef de la police par intérim lorsque l’ancien chef assiégé, Rick Smith, a quitté le département au milieu de la controverse en avril 2021.

Graves a déclaré lors d’une conférence de presse que l’une de ses premières étapes en tant que chef sera de construire des ponts afin que le département, les dirigeants de la ville et les membres de la communauté puissent travailler ensemble pour rendre Kansas City sûr.

Elle a également promis que le département serait “un livre ouvert” tout en traitant de l’enquête du ministère américain de la Justice et d’autres problèmes.

“Je serai ce communicateur de premier plan que cette ville veut et dont elle a besoin”, a déclaré Graves. “S’il y a quelque chose que nous faisons mal, la devise est ‘gâchis, ‘avoue et passe à autre chose.’ Et le «passe à autre chose» ne l’oublie pas. C’est en tirer des leçons et progresser d’une meilleure façon.

Le pasteur Darron Edwards, l’un des nombreux militants communautaires qui ont critiqué le département, a déclaré jeudi que Graves était le bon choix pour « se mettre au travail » et répondre aux préoccupations de la communauté.

“Je crois qu’elle sera une communicatrice et une collaboratrice, ce que cette ville n’a pas vu du service de police au cours des cinq dernières années”, a déclaré Edwards. “Le conseil d’administration, que j’ai critiqué dans le passé, a bien compris.”

Graves a rejoint la police de Kansas City en 1997 en tant que civil au service des archives. Elle avait depuis occupé plusieurs postes, notamment celui d’officier de patrouille, de détective, des affaires intérieures, de porte-parole et de commandant de division.

Graves était le seul officier de Kansas City parmi les trois finalistes pour le poste. Le maire Quinton Lucas a déclaré jeudi que ce n’était pas un facteur décisif dans le choix de Graves.

Il a déclaré que le conseil s’est concentré sur les plans des candidats pour rendre la ville plus sûre, une vision à long terme pour lutter contre les crimes violents et s’assurer que tout changement bénéficiera du soutien des officiers et des membres de la communauté.

Graves a l’habitude de travailler avec des organisations communautaires, des collègues officiers, des procureurs et d’autres, a déclaré Lucas.

“C’est quelqu’un qui va faire le travail pour s’assurer qu’au-delà de toute personnalité et de toute politique, nous essayons de faire avancer les choses”, a déclaré Lucas. “Et je pense que dans le cadre de l’enquête du DOJ, de toute poursuite judiciaire, de tout ce qui se présentera, vous verrez ce département être aussi ouvert que possible.”

Edwards a déclaré qu’il espérait que Graves rencontrerait des voix consentantes et dissidentes pour travailler à rendre la ville plus sûre dans chaque code postal, débarrasser le département des «pommes pourries» et changer la culture du département, en commençant par ses choix pour quatre postes de chef adjoint.

“Elle a un gros défi”, a déclaré Edwards. “Mais je crois que de nombreuses personnes au niveau de la direction sont prêtes à l’aider à faire avancer le département et à s’éloigner de l’héritage (de Smith).”

La tension existe également parce que Kansas City est la plus grande ville des États-Unis contrôlée par un conseil de commissaires de police, composé du maire et de quatre membres nommés par le gouverneur.

En novembre, les électeurs du Missouri ont approuvé un amendement constitutionnel poussé par les législateurs du GOP qui a donné à la législature plus d’autorité sur le financement du département de la ville. L’amendement accompagnait une loi adoptée lors de la dernière session qui oblige Kansas City à augmenter le montant des recettes générales qu’il dépense pour le service de police de 20% à 25%.

Lucas et un militant communautaire ont intenté une action en justice pour cet arrangement, qui est en place depuis les années 1930, affirmant qu’il est imprégné de racisme et représente une “imposition sans représentation”.

Margaret Stafford, Associated Press