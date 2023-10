Officier ukrainien sur les fortifications russes dans le sud de l’Ukraine – interview

Oleksandr Solonko, officier militaire ukrainien et spécialiste des communications, a expliqué dans une interview à la radio NV le 6 octobre la différence entre les cartes des positions fortifiées ennemies dans le sud de l’Ukraine et la réalité. situation sur le champ de batailleainsi que la manière dont les forces armées ukrainiennes parviennent à vaincre les défenses russes.

NV : Vous avez récemment publié un post plutôt populaire sur Twitter [X]analysant les positions fortifiées construites par l’ennemi dans le sud de l’oblast de Zaporizhzhya.

Peux-tu dites-nous brièvement quelles sont les principales difficultés pour avancer dans ce domaine ? À quoi nos troupes doivent-elles faire face ?

Solonko : Les positions fortifiées récemment montrées n’en sont qu’une partie. Il s’agit d’une certaine pièce, d’une section, d’un exemple qui montre quel type de positions fortifiées nous devons surmonter et dans quelles conditions. Mais en général, il y avait une série de messages de ce type. J’ai expliqué ces choses de manière exhaustive dans le tout premier d’entre eux. Si les lecteurs ou les auditeurs ne le connaissent pas, je peux l’expliquer brièvement.

NV : Il faut expliquer cela car, franchement, tout le monde ne comprend pas à quoi nos soldats ont affaire.

Solonko : Nous travaillons dans certaines conditions spécifiques. Il s’agit d’une zone de steppe, qui ressemble presque à un bassin, et seulement à certains endroits elle est interrompue par des ravins et des collines plutôt douces. Bien entendu, si on les compare au paysage de l’époque où nous travaillions à Bakhmut, ces hauteurs semblent tout à fait conventionnelles. Mais ils sont néanmoins importants dans une zone où tout peut être vu non seulement depuis les airs ou depuis des drones. Vous pouvez voir visuellement le mouvement de l’ennemi d’assez loin et définir les points de tir en conséquence, ainsi que frapper à longue distance, déployer des systèmes de missiles antichar ou de l’artillerie.

Et, par conséquent, les véhicules aériens sans pilote (UAV) Orlan sont toujours suspendus au-dessus de nos têtes. En général, le système de reconnaissance aérienne régulier de l’ennemi, qui dirige le tir, calcule les cibles et les mouvements. En fait, vous n’avez aucune possibilité de vous cacher et de déplacer secrètement des forces et des équipements. Sauf pendant certaines heures nocturnes où vous pouvez passer relativement inaperçu. Ou quand vous avez une opportunité minime de vous cacher quelque part dans les lignes de bois, qui sont constamment détruites, broyées, brûlées et où nous avons toujours des positions. Autrement dit, vous sortez et vous êtes immédiatement sous le feu des tirs. Tout mouvement que vous faites est perceptible.

Alors, un champ de mines se trouve devant vous : ce sont des bandes de terrain qui sont minées et qu’il faut franchir. Relativement parlant, même lorsque nous avançons sur cette corniche dite Robotyne, nous avançons toujours dans des couloirs étroits qui sont également traversés. Les Russes ont tout tracé, c’est-à-dire les coordonnées de leurs positions perdues. Ils savent très bien où se trouvaient leurs tranchées ou leurs abris. Ils les ciblent. Même lorsqu’on occupe ces postes, il est assez difficile et dangereux d’y rester.

NV : Vous dites que les envahisseurs savent où ils avaient leurs positions. Il est clair que nos soldats entrent dans ces positions. Nos forces ont-elles déjà tiré sur ces positions ?

Solonko : Bien sûr, c’est une pratique courante. Cela ne se produit pas seulement dans ce domaine. Lorsque vous entrez dans une position ennemie, prenez-la, il est facile de la couvrir et de tirer dessus car ils connaissent parfaitement les coordonnées de leurs positions fortifiées et de leurs points faibles. Ils savent parfaitement où pourraient se cacher nos unités qui les ont assommés. Il s’agit donc d’une pratique courante. Cela se produit à la fois dans ce domaine et dans tous les autres. Ce n’est pas quelque chose de nouveau pour nous. Nous n’avons aucune supériorité aérienne. L’ennemi a un avantage aérien plusieurs fois supérieur à dix fois supérieur. En conséquence, notre Force aérienne opère essentiellement en mode guérilla.

Au contraire, nous subissons constamment la pression de l’aviation russe. Nous pouvons lire qu’une colonie dans une autre zone a été attaquée avec des bombes planantes guidées. Ce n’est pas une nouveauté pour nous, car nous sommes confrontés à un très grand nombre d’attaques de ce type chaque jour. Chaque jour, des bombes aériennes tombent sur des têtes, sur des positions, sur des routes logistiques, sur des endroits où l’ennemi croit peut-être qu’il y a des cibles sous forme d’équipements ou de personnel, ou d’entrepôts ou de postes de commandement. Ils effectuent constamment des reconnaissances de toutes ces cibles.

Ils [these air strikes] je ne m’entraîne pas vraiment très souvent. Mais c’est quand même une pression énorme. Et c’est une arme très puissante qui pose beaucoup de problèmes. Et il n’y a aucun moyen de le combattre car ils s’adaptent. Nous avons eu des entretiens après Bakhmut. J’ai longtemps expliqué que personne ne devrait se moquer de l’ennemi et des vieux chars, car il faut expérimenter comment ce char vous tire dessus. L’histoire est la même ici : l’ennemi n’est pas une bande de clowns, ils s’adaptent et cachent leurs points faibles. Ils ont eu des problèmes avec la perte de l’aviation, ils l’ont résolu en changeant la tactique consistant à utiliser leurs avions pour nous bombarder à distance. [with glide bombs].

Au lieu d’utiliser de nouvelles bombes aériennes guidées coûteuses, ils redessinent une grande quantité de ces anciens FAB. [general purpose air-dropped bombs] ce n’est pas du tout exact. Mais ils leur ajoutent des modules de commandes de vol, ainsi que des systèmes de navigation pour les rendre contrôlables. Ils volent sur de longues distances, larguent ces bombes à haute altitude. Nos unités MANPADS sont tout simplement physiquement incapables d’atteindre ces avions. En conséquence, leurs avions montent assez facilement, larguent les bombes et reviennent. Et cela se répète constamment. Ces bombes tombent en quantités énormes.

Ils causent de sérieux dégâts. Des bâtiments résidentiels et des biens civils dans les villages proches de la ligne de contact sont détruits. En fait, ils transforment progressivement la ville d’Orikhiv en ruines, car ces bombes tombent constamment sur les maisons. Tout est « bourré » d’armes et de positions de tir. Ils ont la possibilité de placer des systèmes de missiles antichars à longue distance, car le terrain ici est plat. Ils peuvent cibler des équipements militaires à une distance assez longue.

L’ennemi repère notre mouvement et commence à cibler l’artillerie à cet endroit. Et c’est difficile à cacher puisque l’ennemi et nous utilisons des lignes de bois. On a beaucoup parlé de ce qu’on appelle les « lignes Surovikin », c’est-à-dire les première et deuxième lignes de défense. Mais si nous regardons la carte, ce rebord de Robotyne n’est pas simplement une simple ligne franchie ou quelque chose comme ça. Chaque ligne de bois comprend des positions, des tranchées, des barrières anti-mines, des couloirs étroits, à travers lesquels vous devez courir à chaque fois en danger.

NV : Il s’avère que lorsque les gens regardent la carte, par exemple DeepState, où toutes ces barrières anti-mines et positions fortifiées étaient marquées avant le début de la contre-offensive ukrainienne, est-ce une visualisation qui ne correspond pas entièrement à la réalité ? Toutes ces lignes peuvent-elles être étendues à chaque ligne de bois, à chaque arbre théorique ?

Solonko : Cela ne veut pas dire que cela ne correspond pas à la réalité. Cela ne rend pas pleinement compte de la quantité de travail que nous devons faire pour surmonter tout cela. Les images satellite ne vous montrent pas entièrement la profondeur et la structure complète de ces positions fortifiées. Parce que, tout d’abord, ils sont tridimensionnels et non bidimensionnels. Deuxièmement, ils ne montrent pas la réalité…

NV : Qu’entendez-vous par le concept de tridimensionnel ?

Solonko : Quand vous regardez d’en haut, vous voyez simplement un schéma, par exemple, d’une position fortifiée creusée quelque part au milieu d’un champ. Mais tout d’abord, on ne réalise pas pleinement ce qu’il y a à l’intérieur. Deuxièmement, vous ne voyez pas ce qui se trouve, par exemple, dans la limite boisée voisine. Parce que dans ce diagramme que j’ai montré, c’est un exemple de ce type : une position fortifiée est construite non seulement sur le terrain, mais elle s’étend jusqu’à la limite du bois où se trouvent également des tranchées et des passages. Ils sont déguisés et ne sont pas clairement visibles.

Ce n’est qu’après que l’artillerie ait « travaillé » à fond sur ces positions fortifiées qu’il devient clair que ce réseau est très sérieusement intégré à la ligne de bois. Et, en conséquence, nous ajoutons les itinéraires par lesquels nous avons, entre autres, déterminé leur entrée. Il s’agit d’un tel système intégré de positions fortifiées qui utilise toutes les opportunités possibles pour couvrir ou dissimuler au moins légèrement les points d’entrée. Parce qu’ils ont le même problème, c’est-à-dire qu’ils doivent amener du personnel et que le matériel doit partir pour des missions de combat. Ils ont besoin d’un abri au moins partiel. Par conséquent, ils construisent ces itinéraires de manière à ce qu’ils soient au moins partiellement visuellement recouverts par ces lignes de bois.

Et pour terminer le sujet de ces lignes, de ce que nous avons transmis à Verbove et Novoprokopivka. En fait, ils [Russians] avaient leurs positions dans chaque ligne de bois. Et les Russes ont été évincés de toutes les lignes de bois. Et des combats particulièrement violents ont eu lieu sur les collines adjacentes à Robotyne, où nous avons mené les combats les plus féroces. Il y avait une hauteur à l’est et en face du village pour laquelle se déroulèrent des combats très acharnés. Et on avance déjà dans des conditions où chaque ligne de bois a un [enemy] position. Un nombre de couloirs étroits et très limités, sur lesquels on tire également. L’ennemi sait où nous allons, où nous conduisons. Tout cela est visible depuis les airs. On le voit souvent visuellement sur le champ de bataille.

Tout cela est traversé par l’artillerie, les mortiers et les avions. Exploitation minière. Il s’agit de mines antipersonnel et de barrières antichars. Cela nous ralentit également et crée de nombreux problèmes. Bien sûr, ce n’est même pas que nous n’avons pas de supériorité dans les airs, nous n’avons pas la parité dans les airs. Et probablement pas d’armée occidentale, ni de théoricien occidental qui nous aurait dit de contourner les champs de mines en colonnes. On ne peut pas les contourner car c’est une barrière contiguë. Tout cela n’est qu’une théorie sur papier qui ne fonctionne tout simplement pas.

Les travaux sont donc effectués en formations plus petites. De plus, cela aide un peu d’être au moins moins dépendant de la puissance aérienne. Parce que l’ennemi, face à nos petites formations, utilise plus de munitions. C’est moins précis. Et, par conséquent, cela donne une efficacité moindre, réduit autant que possible les pertes dans cette situation. Parce que, encore une fois, nous sommes bien en vue. Si vous êtes coincé dans une zone dégagée, c’est une très mauvaise nouvelle.

NV : Quand nous regardons [from the sidelines]les gens se posent la question : eh bien, qu’est-ce que‘c’est la prochaine ? Comprenez-vous la suite ? Quelle est la tâche dès maintenant, comprendre, voir, expérimenter toutes ces difficultés pour avancer vers Tokmak ?

Solonko : Disons-le ainsi : nous avons, relativement parlant, une tâche fonctionnelle spécifique que nous accomplissons. Je pense que si nous parlons d’autres choses stratégiques ou opérationnelles, cela devrait être fait, tout d’abord, par des personnes qui ont l’autorité pour le faire, qui ont l’influence nécessaire pour le faire. Ils peuvent en parler à la fois professionnellement et du point de vue de leur autorité.

Nous avons fait un excellent travail, et cet excellent travail continue d’être accompli. Il s’agit d’un effort colossal dans une situation où, en principe, d’autres ne l’auraient probablement même pas tenté. Parce qu’il est évident qu’une armée, y compris une force de l’OTAN, n’est tout simplement pas conçue pour faire quoi que ce soit sans supériorité aérienne ou au moins parité. C’est pourquoi, d’une part, nous aimerions évidemment obtenir des succès, peut-être plus importants. Mais je crois que ce que nous avons réalisé à ce stade avec les ressources, avec le déploiement des forces et avec les ressources minimes dont nous disposions, est déjà tout à fait formidable.

Et après? Il est évident que dans cette partie d’échecs, nous devons également regarder ce qui se passe au-delà de notre frontière occidentale, pour savoir si nous aurons un soutien à l’avenir ou si nos bras seront tordus. Bien entendu, tout cela crée une sorte de pression. Mais quand on fait le travail directement, bien sûr, il faut aussi avoir mal à la tête. Nous pouvons difficilement l’influencer. Tout ce sur quoi nous nous concentrons, c’est de faire notre travail, d’accomplir les tâches à accomplir. Nous comprenons que quel que soit le paysage politique, nous n’avons d’autre choix que de faire ce travail et de continuer à nous battre. Parce qu’on parie sur tout ou rien.

Lire l’article original sur La nouvelle voix de l’Ukraine