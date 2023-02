Officier tué, 2e grièvement blessé dans l’ouest de la Pennsylvanie

MCKEESPORT, Pennsylvanie (AP) – Un homme ayant une «crise de santé mentale» a tué par balle un policier, en a gravement blessé un deuxième et a tiré sur un troisième avant d’être blessé lundi lors d’une fusillade dans une ville de l’ouest de la Pennsylvanie, ont annoncé les autorités.

Deux officiers ont été dépêchés peu après midi pour un appel de troubles domestiques à McKeesport, à environ 20 kilomètres au sud de Pittsburgh, a déclaré le surintendant de la police du comté d’Allegheny, Christopher Kearns, lors d’une conférence de presse.

Les agents ont tenté de parler à l’homme, mais il s’est éloigné de la maison et les agents ont été avertis par un membre de la famille qu’il pourrait être armé, a déclaré Kearns. Les officiers l’ont rencontré à proximité et il “a soudainement sorti une arme de poing et a tiré sur les deux officiers de McKeesport”, a déclaré Kearns.

Un officier a été emmené dans un hôpital de McKeesport, où il a été déclaré mort. Le deuxième officier a été transporté par avion dans un centre de traumatologie de la région de Pittsburgh et a ensuite été répertorié dans un état stable.

Kearns a déclaré que le suspect avait marché au coin de la rue, où il avait rencontré un troisième officier de McKeesport et lui avait tiré dessus. Le policier a riposté, blessant le suspect. Il a ensuite été répertorié dans un état stable dans un centre de traumatologie de la région de Pittsburgh. Un troisième homme dont la botte a été touchée par une balle n’a pas nécessité de soins médicaux.

Le district scolaire de la région de McKeesport a déclaré que toutes les écoles et tous les bâtiments étaient fermés à l’extérieur en raison de l’activité policière à proximité, un verrouillage qui a ensuite été levé.

La police a déclaré que des accusations étaient en cours de préparation contre le suspect, connu de la police de McKeesport. “Ils ont eu affaire à lui dans le passé”, a déclaré Kearns.

Le bureau du maire a demandé aux gens de garder le département dans leurs pensées et de respecter l’intimité des familles “pendant cette période tragique et traumatisante”.

Le président de la loge d’État de l’Ordre fraternel de la police, Joseph Regan, a déclaré que les officiers «ont quitté leur domicile en sachant qu’il était de leur devoir de protéger et de servir McKeesport quel que soit le résultat.

“Aujourd’hui, ils ont fait des sacrifices que nous espérions et priions pour qu’ils n’aient jamais à faire. Ce sont des héros », a déclaré Regan.

Il y a environ un mois, un chef de la police a été tué et deux policiers blessés dans un arrondissement du comté d’Allegheny, au nord-est de Pittsburgh. Le suspect a ensuite été tué par balle à Pittsburgh après avoir accidenté un véhicule détourné et échangé des coups de feu avec la police, ont annoncé les autorités.

