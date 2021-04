Un policier de Virginie accusé d’avoir pulvérisé du poivre de Cayenne sur un officier militaire noir et latino et de l’avoir forcé au sol lors d’un arrêt de la circulation en décembre a été renvoyé, a déclaré un responsable de la ville de Windsor.

Le lieutenant de l’armée Caron Nazario a porté plainte pour plus d’un million de dollars contre les policiers Joe Gutierrez et Daniel Crocker, et la vidéo des caméras corporelles des officiers et du téléphone portable de Nazario est devenue virale la semaine dernière.

Windsor, avec une population de 2600 habitants, compte une force de police d’environ une demi-douzaine d’agents, selon le site Web de la ville. À la suite d’une enquête interne, Gutierrez a été licencié et une formation supplémentaire des officiers a été mise en œuvre, a déclaré dimanche le directeur de la ville de Windsor, William Saunders.

« La ville a également demandé une enquête sur cet événement par la police de l’État de Virginie, et se joint aux élus qui ont appelé à un examen complet et complet des actions de ces officiers », a déclaré Saunders, ajoutant que « nous sommes attristés par les événements. comme ça pour jeter notre communauté sous un jour négatif. «

Le gouverneur de Virginie, le procureur général, un membre du Congrès et la NAACP ont été parmi ceux qui ont exprimé leur indignation face aux actions des policiers de Windsor ces derniers jours.

Un rapport de police de l’arrêt indique que les agents ont arrêté Nazario parce qu’il n’avait pas de plaque d’immatriculation arrière sur son nouveau SUV, bien que le rapport ajoute qu’après avoir arrêté le véhicule, ils ont vu une plaque temporaire collée sur une vitre.

La vidéo montre les agents ordonnant à Nazario, qui était en uniforme, de sortir de son véhicule devant une station-service alors qu’il levait les mains à travers la vitre du côté conducteur. Nazario a déclaré qu’il avait peur de sortir du SUV et a été bombardé de gaz poivré et forcé au sol.

Plus tard dans la bande, les policiers disent qu’ils laisseront Nazario partir s’il restait silencieux au sujet de l’incident, mais qu’il ferait face à des accusations supplémentaires s’il se plaignait. Nazario a ensuite été relâché sur les lieux et non inculpé.

Le gouverneur Ralph Northam a publié dimanche une déclaration disant que l’incident «me dérangeait et me mettait en colère». Il a ordonné à la police d’État d’enquêter.

L’État NAACP a souligné un échange au cours duquel Nazario dit qu’il a «honnêtement peur de sortir» de son véhicule. L’officier répond alors: «Ouais, tu devrais l’être.»

«Nous avons regardé avec horreur le soi-disant arrêt de la circulation à Windsor», a déclaré le président de la NAACP de Virginie, Robert N. Barnette Jr.. «Le fait qu’un officier censé« protéger et servir »se soit senti suffisamment enhardi pour affirmer que c’est la racine du problème. Ce n’est pas le premier officier que nous avons vu sans craindre les conséquences de ses actes. »

Le groupe a appelé à une session extraordinaire de l’Assemblée générale de Virginie pour adopter un projet de loi qui permettrait aux gens de poursuivre plus facilement les policiers et leurs agences devant un tribunal civil pour violations des droits civils.

« La NAACP de Virginie croit fermement que le Commonwealth doit mettre fin à l’immunité qualifiée maintenant », a déclaré le directeur exécutif Da’Quan Marcell Love. « Les Virginiens noirs ne peuvent pas attendre. »

