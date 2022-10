Officier – Kelowna Capital News

Un officier supérieur d’Ottawa a déclaré mardi à l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence que la police avait des dépanneuses prêtes avant que le gouvernement fédéral n’invoque la Loi sur les mesures d’urgence et aurait déplacé les manifestants avec ou sans les nouveaux pouvoirs.

Surint. Robert Bernier, qui a supervisé le centre de commandement de la police d’Ottawa pour une partie des manifestations du « Freedom Convoy » en février, a déclaré qu’il aurait mené une opération de police planifiée même si la loi n’avait pas été invoquée.

Il a également déclaré qu’il n’avait pas besoin que le gouvernement fédéral oblige les camionneurs à retirer les véhicules qui étaient retranchés dans le centre-ville, car la police avait déjà assemblé 34 dépanneuses avec des conducteurs volontaires.

Mais Bernier a également déclaré à la commission lors d’une entrevue que la déclaration d’urgence avait peut-être convaincu les manifestants de rester à l’écart du centre-ville d’Ottawa et de se conformer davantage à la police.

Au cours du convoi, la police d’Ottawa a déclaré que l’une de ses limites pour mettre fin aux manifestations était la réticence des chauffeurs de dépanneuse à aider à déplacer des centaines de véhicules bloquant les rues autour de la Colline du Parlement.

La loi sur les mesures d’urgence, qui a été invoquée le 14 février, a accordé des pouvoirs temporaires et extraordinaires à la police et aux gouvernements pour mettre fin aux manifestations. Cela impliquait notamment d’autoriser la police et les autorités municipales à réquisitionner des dépanneuses pour déplacer de gros camions et d’autres véhicules, si les opérateurs de remorquage refusaient toujours.

Bernier est le dernier témoin policier à témoigner de leur expérience pendant près de trois semaines fin janvier et début février.

Le « Freedom Convoy » était un nom inventé par certains des manifestants, qui se massaient à Ottawa pour exiger la fin de toutes les restrictions liées à la COVID-19. Certains membres des divers groupes voulaient également que le gouvernement libéral et le premier ministre Justin Trudeau soient chassés de leurs fonctions, tandis que d’autres portaient des pancartes exigeant que Trudeau soit jugé pour trahison.

Des officiers précédents ont témoigné qu’il y avait un manque de renseignements éclairés et un dysfonctionnement dans les rangs de la police d’Ottawa depuis les premiers jours de la manifestation.

Bernier a déclaré qu’on lui avait dit de “ne pas s’inquiéter”, après avoir fait part de ses inquiétudes concernant ce qu’il a appelé une déconnexion bizarre entre les rapports de renseignement mettant en garde contre le “convoi de la liberté” et les plans pour y faire face.

Bernier a déclaré à un autre officier supérieur qu’il pourrait y avoir de “graves perturbations”, mais on lui a dit que la police avait eu des contacts avec les organisateurs de la manifestation, qui étaient conformes et prévoyaient de partir après un week-end, selon un résumé écrit soumis à la Commission d’urgence de l’ordre public.

Service de police d’Ottawa Insp. Russell Lucas a déclaré plus tôt mardi que même s’il estimait que les premiers jours du « Freedom Convoy » étaient bien gérés, la police avait raté une occasion de réduire la zone de manifestation lorsque la foule s’est éclaircie après le premier week-end.

Lucas, qui était un commandant d’incident pendant le convoi, a déclaré qu’il était choqué par le nombre de véhicules arrivés et a déclaré que la police était dépassée en essayant de les contrôler.

Il a dit que près de 5 000 véhicules ont tenté d’entrer à Ottawa le 29 janvier, le premier grand jour de manifestations, et que beaucoup ont été arrêtés en provenance de Québec.

Il a également déclaré que la police n’avait qu’une semaine pour se préparer à la manifestation, la comparant à son expérience de planification du Sommet des dirigeants nord-américains de 2016 à Ottawa, qui, selon lui, s’est déroulé sur des mois.

Les déclarations de Lucas interviennent après que le témoignage d’autres officiers supérieurs d’Ottawa a brossé un tableau de la police luttant pour recueillir des renseignements et planifier l’événement, et manquant à la fois de ressources et d’un plan d’urgence au cas où les manifestants ne partiraient pas.

Le chef par intérim Steve Bell a déclaré lundi que la police s’attendait à ce que les manifestants soient pacifiques et partent après trois jours, mais ce n’est pas ce qui s’est passé. Il a déclaré que la police ne s’était pas correctement préparée aux effets que les manifestations auraient sur les résidents locaux, y compris la violence.

Mais la commission a également appris qu’une association hôtelière locale avait averti la police avant l’arrivée du convoi que les manifestants réservaient des chambres pour 30 jours.

Et les renseignements préparés par la Police provinciale de l’Ontario et présentés comme éléments de preuve dans le cadre de l’enquête ont signalé que le «convoi de la liberté» était considéré comme «à haut risque» de perturbations de la circulation et d’activités illégales.

Certains policiers d’Ottawa ont déclaré que ces rapports n’avaient été vus par des officiers supérieurs à Ottawa qu’après que la manifestation ait déjà frappé la ville.

La confusion sur ce que la police savait et si elle communiquait s’est étendue au-delà de la commission.

Lors d’une réunion en mars du comité de la sécurité publique de la Chambre des communes, le commissaire de l’OPP, Thomas Carrique, a déclaré que son unité de renseignement avait identifié le Freedom Convoy le 7 février comme une “menace pour la sécurité nationale”.

Mais le chef de l’unité de renseignement de l’OPP, le surint. Pat Morris, a maintenant déclaré à l’enquête publique qu’il n’y avait jamais eu d’informations «crédibles» montrant qu’il y avait une menace pour la sécurité nationale.

Lundi, les députés du comité de la sécurité publique ont voté à l’unanimité pour demander une réponse de la Police provinciale de l’Ontario à ces déclarations contradictoires.

Protestation sur la Colline du Parlement