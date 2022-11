Officier IPS dans UP Fakes Robbery Plainte pour vérifier la réponse de la police locale

Un agent du service de police indien (IPS) a réussi à cacher son identité en toute sécurité, puis a signalé un faux crime à la police locale de l’Uttar Pradesh (UP). Afin de vérifier le temps de réponse mis par les autorités pour prendre en considération le signalement, l’officier de l’IPS a pensé à cette manière ingénieuse de camoufler son identité. L’agent de l’IPS Charu Nigam, qui est affecté en tant que surintendant de police à Auraya, UP, a pris l’habitude de porter un masque et de grandes lunettes de soleil pour vérifier la vigilance et le temps de réponse des autorités locales.

L’incident, qui a été publié sur Twitter par le compte officiel de la police d’Auraiya, est devenu viral en un rien de temps. Regardez la vidéo ici.

L’officier de l’IPS, Nigam, a affirmé à la police locale d’Auraiya qu’elle avait été victime d’un vol à main armée et que les accusés étaient sur des deux-roues au moment où le crime a été perpétré. Elle a ensuite signalé le “crime” aux autorités locales en composant le numéro d’urgence 112. Dans les images, Nigam est vue en train de parler aux policiers de service et d’expliquer ce qui s’était passé avec elle. Les flics dans les images sont ensuite repérés en train d’enregistrer sa déclaration pour mener des enquêtes plus approfondies.

Dans les images, plusieurs personnes sont vues entourant l’officier IPS, avec son identité cachée en toute sécurité. Un homme est également aperçu en train de parler aux officiers locaux de ce qui s’était passé. Dans les quelques secondes qui suivent, les images montrent les flics signalant quelques individus et les vérifiant à la recherche d’indices. Dans les dernières secondes de la séquence, plusieurs policiers ont pu être vus sur le site, notant des déclarations et rassemblant des preuves.

Les utilisateurs de Twitter ont inondé la section des commentaires peu de temps après la publication de la vidéo. Alors que certains ont affirmé qu’IPS Nigam avait bien pensé à mener cette expérience, d’autres ont qualifié l’ensemble de l’opération de mise en scène. Un utilisateur a déclaré : “Loot agar asli hoti to ye nazara dekhne ko nahi milta..(Si le crime était réel, nous n’aurions pas pu voir cette réponse du tout)” Un deuxième utilisateur de Twitter a déclaré : “Total pré-planifié », tandis qu’un troisième utilisateur disait : « Bahut accha, aap jaise adhikari desh ki shaan hain (Très bien, les administratifs comme vous font la fierté de notre pays).

