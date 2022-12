Officier IPS à la retraite formé pour avoir qualifié Besharam Rang de “molestation publique” de Deepika Padukone

Un officier à la retraite de l’IPS est critiqué sur Twitter pour avoir fait un commentaire sexiste sur Deepika Padukone à propos de la chanson “Besharam Rang” dans “Pathaan”, vedette de SRK. Partageant quelques captures d’écran agrandies de l’acteur à partir de la vidéo de la chanson, l’officier à la retraite a écrit : « Quel genre de mari autorise ou tolère l’agression publique de sa femme pour quelques dollars ? Je ne faisais que demander !!! [sic]” La chanson a fait l’objet de nombreuses critiques sexistes sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs de Twitter ont appelé l’officier à la retraite de l’IPS à propos du tweet.

“1. Elle a consenti à ces clichés (pas que vous compreniez le consentement). Ce n’est pas de la molestation. Ce que vous faites dans ce poste peut cependant relever du harcèlement. 2. Ranveer ne répond pas [sic] pour les choix de Deepika et vice versa”, a écrit l’un d’eux.

Quel genre d’agent IPS fait circuler un tas de plans agrandis de la femme d’un autre homme pour quelques RT. Je demande juste.— Sangita (@Sanginamby) 15 décembre 2022

Monsieur, n’avez-vous pas entendu les nouvelles récentes ! Le mari n’est pas propriétaire de la sexualité de sa femme. Aucune autorisation n’est requise. N’importe qui peut faire n’importe quoi, peu importe immoral ou indécent. Aussi elle-même a signé pour cela, elle est l’auteur. Pourquoi blâmer le mari ? C’est légal dans le pays.— वृत्रहन्⚡ (@_Vritrahan_1) 15 décembre 2022

Le genre de mari qui respecte et soutient les choix et les décisions de sa femme pour sa propre vie et sa carrière !— Antony Vivek Justin (@tonyjustin) 15 décembre 2022

Vous êtes le même type qui est allé au tribunal parce que Twitter vous a retiré votre coche bleue et que le tribunal vous a imposé une amende de 10 000 ? – nachiketh__shetty (@NachikethShetty) 15 décembre 2022

« Pathaan » est devenu un sujet controversé sur les réseaux sociaux et reçoit des appels au boycott. Shah Rukh Khan a abordé la négativité lors d’un discours au 28e Festival international du film de Kolkata (KIFF). Il a dit que le cinéma est le média le plus important des temps modernes. “Le cinéma et l’avènement de l’articulation à travers les plateformes de médias sociaux sont désormais devenus la principale expression de l’expérience et de l’émotion humaines. Le récit collectif du temps est façonné par les médias sociaux et contrairement à la croyance selon laquelle la propagation des médias sociaux affectera négativement le cinéma, je pense que le cinéma a un rôle encore plus important à jouer maintenant. Les médias sociaux sont souvent animés par une certaine étroitesse de vue qui limite la nature humaine.”

