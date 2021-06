John Hurley est un « véritable héros » dont les actions lors d’une fusillade dans le Colorado cette semaine ont probablement sauvé la vie d’autres personnes tout en sacrifiant la sienne, selon la police d’Arvada.

Le chef de la police Link Strate a fourni peu de détails sur l’implication de Hurley dans la fusillade lundi dans le quartier historique de la vieille ville de la banlieue de Denver. L’officier Gordon Beesley a été abattu; le tireur présumé est également décédé.

La police a déclaré que la fusillade semblait être une embuscade visant Beesley. Hurley, 40 ans, a fait l’éloge d’être venu « dans le quartier de la vieille ville au milieu d’une fusillade » et d’avoir empêché de nouvelles violences. Le tireur et Hurley semblaient n’avoir aucun lien antérieur, a déclaré la police.

« C’est un véritable héros et il a probablement perturbé ce qui aurait pu être une perte de vie plus importante », a déclaré Strate.

Un compte GoFundMe vérifié créé par Brian Romero, un ami de Hurley, pour sa famille a collecté environ 10 000 $ mercredi après-midi. Romero dit que Hurley a vécu et travaillé dans le Colorado la majeure partie de sa vie et a laissé derrière lui « une famille en deuil » qui comprend ses parents et sa sœur, Erin.

« Johnny vivait simplement et avait de maigres possessions », explique le GoFundMe. « Il aimait le plein air, avait une passion pour la nourriture et la cuisine et aimait passer du temps avec sa famille. »

Cody Souels, un ami de longue date de Hurley, a déclaré qu’il était un traiteur et l’a décrit comme un travailleur loyal et acharné. Souels a déclaré à Fox31 qu’au lycée, Hurley était franc et aimait relever des défis. Souels a déclaré qu’il n’était pas surpris lorsque la police a décrit son ami comme un héros.

« Il semble qu’il défendrait quelqu’un s’il se passait quelque chose », a déclaré Souels.

Le bureau du coroner du comté de Jefferson a identifié le suspect comme étant Ronald Troyke, 59 ans, et a déclaré qu’il avait été tué de plusieurs blessures par balle. Les autorités s’efforçaient de déterminer le motif.

« Nous n’avons pas tous les faits », a déclaré Strate. « Je peux vous dire que Gordon a été ciblé parce qu’il portait un uniforme de police Arvada et un badge. L’agent Beesley a été pris en embuscade par une personne qui a exprimé sa haine des policiers. »

Arvada, Colorado, déchaînement est arrivé 2 jours après que le gouverneur Polis a signé des projets de loi sur les armes à feu en réponse aux tirs de Boulder

Beesley, marié et père de deux enfants, était un vétéran de 19 ans du département d’Arvada. Il a servi comme agent des ressources scolaires à l’école intermédiaire Oberon, mais travaillait à la patrouille et à la circulation des motos pendant que les écoles étaient fermées pour l’été. La police a déclaré que Beesley avait répondu à un appel concernant une perturbation près de la bibliothèque de la ville à 1h15 lundi. Environ 15 minutes plus tard, des appels au 911 signalant une fusillade ont commencé à arriver.

« C’est avec le cœur lourd que nous adressons nos condoléances à la famille Beesley et au service de police d’Arvada », ont déclaré les écoles publiques du comté de Jefferson dans un communiqué. « L’officier Beesley a été responsable des ressources scolaires… pendant plus de 10 ans en tant que partenaire scolaire et communautaire très apprécié. Nous l’honorons et le remercions pour son dévouement envers nos élèves, notre école, notre district et notre communauté. Il nous manquera. »

3 tués dans une fusillade dans la région de Denver, dont un policier et un suspect, selon les autorités

Selon la biographie de son agent de ressources scolaires, il jouait de la batterie dans un groupe et aimait faire de la randonnée, du vélo, du ski et du camping avec sa famille. Sa devise : « Cherchez le bien chaque jour.

David Rupert, conseiller à l’Oberon Middle School, a déclaré à la station locale CBS que Beesley était parmi ses meilleurs amis et un « homme incroyable » qui trouvait de la joie à aider les autres. Le souvenir le plus marquant de Rupert est celui où Beesley a créé un lien avec un jeune étudiant qui craignait les policiers.

« Ils savaient qu’il était là pour eux », a déclaré Rupert. « Il montrait généralement de l’inquiétude et de l’attention et qu’il était là pour leur bien-être, et cela exsudait de lui. »

Cecelia Palumbo dit qu’elle a été l’une des élèves positivement impactées par la gentillesse de Beesley alors qu’elle était étudiante en 2014. Elle l’a décrit comme « plus qu’un policier ».

« Il aimait tout le monde », a déclaré Palumbo. « Il m’a aidé à traverser l’intimidation, et c’était le genre de personne qui vous donnerait littéralement de l’argent pour le déjeuner. »