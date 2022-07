Officier et homme blessé dans une fusillade au camp de sans-abri d’Anchorage

Un officier de police d’Anchorage et un homme ont été blessés mercredi soir lors d’une fusillade dans un terrain de camping appartenant à la ville qui a été transformé en un abri extérieur pour les sans-abri.

La fusillade a eu lieu le même jour qu’un autre ours attiré par la nourriture non sécurisée a été tué dans le camping.

Les agents effectuaient un contrôle de sécurité au terrain de camping Centennial à l’est d’Anchorage lorsqu’ils ont rencontré un homme soupçonné d’avoir échappé à la police, a indiqué un communiqué du département de police d’Anchorage.

“À un moment donné au cours de la rencontre, le suspect a sorti une arme de poing et des coups de feu ont été échangés”, indique le communiqué.

Les deux agents ont tiré sur l’homme, qui a été abattu à plusieurs reprises. Un officier a également été blessé, a indiqué la police.

Tous deux ont été transportés à l’hôpital et devraient survivre, a indiqué la police. Le communiqué indique que l’officier a été grièvement blessé. Le deuxième officier n’a pas été blessé.

Le Bureau des poursuites spéciales de l’État enquêtera pour déterminer si le recours à la force par les agents était justifié. Suite à cela, la division des affaires internes du département de police d’Anchorage examinera la fusillade pour voir s’il y a eu violation de la politique.

Les officiers ont été placés en congé administratif de quatre jours, conformément à la politique du département, et leurs noms seront publiés 72 heures après la fusillade.

Plus tôt mercredi, les Alaska Wildlife Troopers ont tué un ours noir qui, selon les autorités, se rendait dans des tentes à la recherche de nourriture, le cinquième ours tué au camping ce mois-ci. Des agents du département de la pêche et de la chasse de l’Alaska ont tué quatre ours noirs dans le camping le 5 juillet.

La municipalité d’Anchorage a fermé son abri de masse à Sullivan Arena fin juin et a aménagé le terrain de camping pour les sans-abri.

La nourriture non sécurisée au terrain de camping situé au bord du parc d’État de Chugach dans ce que les autorités appellent l’habitat principal des ours a attiré les ours.

La ville a fourni des conteneurs de stockage de nourriture à l’épreuve des ours et a renforcé la sécurité, mais les problèmes alimentaires restent un problème dans le camp où vivent environ 200 personnes.

« C’est un attractif continu à grande échelle. Ce n’est pas seulement la tente occasionnelle qui l’a, il semble que beaucoup de tentes l’ont », a déclaré Dave Battle, biologiste de la région d’Anchorage pour le département de la pêche et du gibier de l’Alaska, au Anchorage Daily News.

“À moins que nous ne puissions garder les attractifs hors des tentes, presque tous les ours qui passent par là finiront dans le camp et dans des tentes”, a-t-il déclaré. “C’est une situation très malheureuse.”

The Associated Press