CHICAGO – Le tollé augmente après qu’une agence de surveillance a publié jeudi une vidéo inquiétante d’un policier de Chicago tirant sur Adam Toledo, 13 ans, qui semblait avoir les mains levées, jetant le doute sur les comptes antérieurs de la police et des responsables de la ville qui ont initialement décrit l’incident comme une «confrontation armée».

L’officier qui a tué Adam le mois dernier a également été identifié jeudi comme étant Eric Stillman,34, qui est blanc.

Adam est vu dans la vidéo de la caméra corporelle de Stillman courant dans une ruelle alors que Stillman le poursuit dans un quartier en grande partie latino du côté ouest de la ville. Alors qu’Adam ralentit près d’une clôture et se tourne pour faire face à Stillman avec sa main levée, l’officierse déclenche en une seconde. Une vidéo de surveillance filmée de l’autre côté d’un parking, également diffusée jeudi, montre Adam en train de lancer ce qui semblait être une arme à feu derrière la clôture avant de se tourner vers Stillman.

« En termes simples, nous avons laissé tomber Adam et nous ne pouvons pas nous permettre de laisser tomber un autre jeune dans notre ville », a déclaré jeudi la maire Lori Lightfoot avant la diffusion des vidéos. Elle a appelé au calme et à la paix et a demandé aux habitants de Chicago de «réserver leur jugement» et «d’attendre que nous entendions tous les faits».

Quelques heures après la sortie des vidéosJeudi, une poignée de manifestants se sont rassemblés au centre-villeaux heures du Millennium Park. Plusieurs ont tenudeux bannières: l’une avec les mots «BLACK LIVES MATTER» et l’autre avec les mots «DEFUND THE POLICE».

Alors que les manifestations n’étaient pas généralisées dans la ville jeudi, d’autres manifestations et veillées étaient prévues vendredi.

Les vidéos de la fusillade surviennent alors que le pays reste à bout au milieu du procès de Derek Chauvin dans la mort de George Floyd et après qu’un policier du Minnesota a tué par balle Daunte Wright, 20 ans, lors d’un arrêt de la circulation dimanche.

Voici ce que nous savons vendredi:

Que font les vidéos du tournage d’Adam Toledo? Que savons-nous de l’arme?

Selon la police, des policiers répondaient aux informations faisant état de coups de feu tirés dans le quartier de Little Village aux premières heures du 29 mars, lorsque Adam et Ruben Roman, 21 ans, se sont enfuis. Roman peut être vu sur une vidéo de surveillance tirant les balles qui ont amené la police sur les lieux avant que lui et Adam ne s’enfuient. Lorsque Roman a été arrêté, un autre officier a poursuivi Adam.

La vidéo de la caméra corporelle de Stillman montre qu’il s’est garé dans une voiture, est sorti, a poussé un autre homme – vraisemblablement romain – et a couru dans une allée en criant « arrêtez » vers Adam, qui était vêtu d’un jean, d’un sweat-shirt et d’une casquette de baseball blanche.

Adam s’est enfui de Stillman, puis a ralenti et s’est arrêté près d’une clôture, derrière laquelle l’autre vidéo de surveillance montrait Adam en train de lancer l’arme.

Stillman a crié à Adam de «l’arrêter» ou de «le laisser tomber». Adam se tourna vers l’officier et leva les mains. Les images sont granuleuses, mais il ne semblait pas avoir d’arme dans les deux mains à ce moment-là. Stillman a tiré avec son arme moins d’une seconde après qu’Adam se soit retourné pour lui faire face, les mains levées.

Adam agrippa sa poitrine et tomba au sol, et l’officier monta sur sa radio et dit: « Obtenez une ambulance ici maintenant. »

Stillman a crié pour plus d’aide alors qu’Adam était sous lui, les yeux ouverts et saignant de la bouche et de la poitrine. «Restez avec moi», dit l’officier. Environ une minute après avoir tiré, il a dit aux autres officiers qu’il ne pouvait pas sentir un battement de cœur et a commencé des compressions thoraciques.

Après avoir tenté une aide médicale, Stillman se leva et fit les cent pas. Au moins une demi-douzaine d’autres officiers sont arrivés. Alors que Stillman marchait vers l’arrière de la clôture où se tenait Adam, l’officier a fait la lumière sur ce qui semble être l’arme appuyée contre la clôture.

Selon un rapport de réponse de la police, Adam était armé d’un pistolet semi-automatique qui était «exposé, non utilisé». L’officier a cité la «défense de soi» comme raison de tirer.

Qui est l’officier Eric Stillman?

Eric Stillman a été identifié jeudi comme étant l’officier qui a tiré sur Adam. Il a été mis en congé administratif pendant 30 jours. Stillman est un agent de patrouille du 10e district et travaille dans le département depuis août 2015, selon un rapport d’incident.

Trois plaintes et quatre rapports de recours à la force ont été déposés contre Stillman entre 2017 et mi-2020, selon l’Institut Invisible, qui enregistre les interactions de la police avec le public. Parmi les allégations déposées par des citoyens, deux alléguaient des fouilles inappropriées de voitures et des violations du recours à la force. Cependant, les informations sur le règlement de ces affaires ne ressortent pas clairement des dossiers.

Le Bureau civil de responsabilité de la police de la ville, qui enquête sur les cas d’inconduite policière potentielle, a publié 17 vidéos bodycam, quatre vidéos tierces, une transmission du Bureau de la gestion des urgences et des communications, deux enregistrements audio des appels 911, six enregistrements ShotSpotter, comme ainsi que les rapports de réponse et d’arrestation liés à la fusillade d’Adam.

La police et les responsables de la ville ont précédemment publié des comptes rendus de ce qui s’est passé pendant le tournage qui sont en conflit avec ce que les vidéos semblent montrer.

Le 29 mars, jour de la fusillade, le porte-parole de la police Tom Ahern a qualifié l’incident de « confrontation armée« dans un tweet. Il a également partagé une photo de l’arme récupérée sur les lieux.

Début avril, Lightfoot a suggéré qu’Adam tenait une arme à feu, disant « qu’un adulte a mis une arme dans la main d’un enfant ». Samedi, les procureurs ont allégué qu’Adam tenait une arme à feu lorsque l’officier lui a tiré dessus.

Lightfoot a changé jeudi sa formulation, affirmant qu’Adam était «un enfant qui était en contact avec un adulte qui avait une arme à feu». Lorsqu’on lui a demandé si Adam avait tiré sur un officier, elle a répondu: « Je n’ai vu aucune preuve que Adam Toledo ait tiré sur la police. »

Sarah Sinovic, porte-parole en chef du procureur de l’État du comté de Cook, a déclaré jeudi que l’avocat qui avait déclaré qu’Adam tenait une arme à feu lorsque l’officier lui a tiré dessus « n’a pas réussi à s’informer pleinement avant de s’exprimer devant le tribunal ».

Qui était Adam Toledo?

Adam était un « garçon de 13 ans aimé et soutenu » issu d’une « famille très unie », a déclaré la famille dans un communiqué par l’intermédiaire d’avocats au début du mois. Il vivait avec sa mère, son grand-père de 90 ans et deux de ses frères et sœurs, et son père était dans sa vie, selon le communiqué.

Il a fréquenté l’école élémentaire Gary, où il avait le soutien de ses enseignants et de ses camarades de classe, selon le communiqué. Selon les écoles publiques de Chicago, Gary est une école de haut niveau desservant plus de 900 élèves de la troisième à la huitième année. Près de 98% des étudiants sont hispaniques et 95% ont un faible revenu.

La famille d’Adam a vu la vidéo de la mort de leur fils mardi mais a demandé qu’elle ne soit pas immédiatement rendue publique.

« L’expérience a été extrêmement difficile et déchirante pour toutes les personnes présentes et en particulier pour la famille d’Adam », ont déclaré mardi les avocats de la famille Adeena Weiss-Ortiz et Joel Hirschhorn dans un communiqué. Jeudi matin, les avocats ont publié une déclaration conjointe avec le bureau du maire, affirmant que « les deux parties conviennent que tous les documents doivent être rendus publics ».

« Personne ne devrait avoir une vidéo diffusée largement des derniers moments de son enfant, encore moins être placé dans la terrible situation de perdre son enfant en premier lieu », a déclaré Lightfoot lors de la conférence de presse de jeudi.

