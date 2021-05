Officier du Corps des Marines chargé de rôle dans l’attaque du 6 janvier.

WASHINGTON – Un officier du Corps des Marines a été arrêté jeudi et accusé d’avoir agressé des policiers lors de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole, faisant de lui le premier militaire en service actif accusé de son rôle dans l’émeute meurtrière, a déclaré le ministère de la Justice.

Le major Christopher Warnagiris est accusé de s’être frayé un chemin à l’intérieur du Capitole en poussant à travers une file d’officiers gardant les portes de la rotonde est du bâtiment. Des images vidéo ont montré que Warnagiris gardait la porte ouverte pour que d’autres puissent entrer et poussait plus tard un officier de police du Capitole qui tentait de la fermer, a déclaré le ministère de la Justice.

Warnagiris, 40 ans, de Woodbridge, en Virginie, fait face à plusieurs accusations, notamment d’agression, de résistance ou d’entrave à des policiers, d’entrave à l’application de la loi et d’entrave à la justice. Il fait partie de plusieurs dizaines de personnes liées à l’armée qui font face à des accusations liées au 6 janvier. Le ministère de la Justice a déclaré qu’il avait inculpé plus de 40 anciens combattants, gardes et réservistes.

Le Corps des Marines américain, qui a confirmé que Warnagiris est en service actif, a déclaré: « Le Corps des Marines est clair à ce sujet: il n’y a pas de place pour la haine raciale ou l’extrémisme dans le Corps des Marines. Notre force est dérivée de l’excellence individuelle de chaque Marine indépendamment La bigoterie et l’extrémisme racial vont à l’encontre de nos valeurs fondamentales. «

Warnagiris est un officier d’artillerie de campagne affecté au personnel d’entraînement de la base du Corps des Marines de Quantico, connue sous le nom de «Carrefour du Corps des Marines», à environ une demi-heure à l’extérieur de Washington, DC Warnagiris a déployé des missions de combat en Afghanistan et en Irak, selon son bilan de service. . Il a rejoint le Corps des Marines en 2002.

Les poursuites devant un tribunal civil excluent la cour martiale. Cependant, des mesures administratives, telles que le renvoi involontaire, peuvent encore être prises.

Attaque du Capitole:L’émeute du Capitole a suscité des accusations de complot contre 31 suspects, mais à quel point est-ce difficile à prouver?

Des centaines de partisans de l’ancien président Donald Trump, dont certains portaient des drapeaux confédérés et scandaient la mort du vice-président Mike Pence, ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier, perturbant le Congrès alors qu’il comptait les votes du collège électoral certifié par l’État. La brèche était l’aboutissement de semaines de ressentiment alimenté par les fausses déclarations de Trump selon lesquelles l’élection avait été volée.

Le ministère de la Justice a jusqu’à présent inculpé environ 440 personnes en relation avec la violation du Capitole. Plus de 125 ont été accusés d’avoir agressé des policiers. On s’attend à ce que ces chiffres augmentent.

Témoignant devant un comité sénatorial mercredi, le procureur général Merrick Garland a décrit l’attaque contre le Capitole comme un effort « fondamental » pour s’immiscer dans un transfert pacifique de pouvoir entre les administrations et a déclaré que la poursuite des personnes impliquées était une haute priorité pour le ministère de la Justice.

Suite:Un avertissement de 2009 sur l’extrémisme de droite a été englouti par la politique. Il y a des signes que cela se reproduit.

« Je pense qu’il est juste de dire qu’au cours de ma carrière de juge et d’application de la loi, je n’ai pas vu de menace plus dangereuse pour la démocratie que l’invasion du Capitole », a déclaré Garland aux sénateurs.

Warnagiris, qui a comparu devant le tribunal jeudi après-midi, a été libéré sous certaines conditions. Les procureurs n’ont pas demandé qu’il soit emprisonné pendant que son affaire était pendante.