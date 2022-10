Officier de Vancouver – Kelowna Capital News

La police est devenue de facto des travailleurs sociaux pour les personnes qui manquent de services de soutien tout en étant aux prises avec l’itinérance, la maladie mentale et la toxicomanie, a déclaré un porte-parole du service de police de Vancouver.

sergent. Steve Addison a déclaré que la mort poignardée du gendarme de la GRC. Shaelyn Yang à Burnaby, en Colombie-Britannique, a souligné cette semaine le fait que les agents se retrouvent de plus en plus dans des situations potentiellement dangereuses.

Yang, 31 ans, travaillait dans une équipe de santé mentale et de sensibilisation lorsqu’elle a été poignardée dans un parc où elle était allée avec un employé de la ville pour informer un homme dans une tente qu’il ne serait pas autorisé à continuer à y vivre, l’Integrated L’équipe d’enquête sur les homicides a déclaré.

Yang a tiré sur la suspecte avant sa mort, a indiqué l’agence à propos de Jongwon Ham, 37 ans, qui a subi une intervention chirurgicale et doit comparaître devant le tribunal le 2 novembre pour meurtre au premier degré.

Plus tôt ce mois-ci, un officier qui travaillait avec des équipes de sensibilisation et de santé mentale, et un gendarme vétéran qui était un négociateur de crise formé, ont tous deux été tués dans une fusillade à Innisfil, en Ontario.

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré à la Chambre des communes cette semaine que les mesures de soutien en matière de santé mentale doivent être renforcées afin que la police ne soit pas le seul fournisseur d’une telle sensibilisation dans de nombreuses situations.

Lors d’une visite à Surrey jeudi, Trudeau a exprimé ses condoléances à la famille de Yang et a qualifié sa mort de “dévastatrice”.

“Je sais vraiment que le cœur des gens se brise en ce moment”, a-t-il déclaré. “Nous reconnaissons son service et tout ce que nos agents de police de première ligne font pour soutenir la communauté de tant de façons, comme Shaelyn le faisait autour de la santé mentale et de l’itinérance.”

Addison a déclaré que la «police par défaut» est de plus en plus la réalité pour les personnes qui n’ont ni endroit où vivre, ni l’aide dont elles ont besoin pour des problèmes de santé mentale qui les maintiennent dans des campements qui ont tendance à être déplacés d’un endroit à un autre.

“Nous voyons des gens qui vivent avec cette constellation de problèmes sociaux très complexes qui non seulement les rendent dangereux, mais rendent d’autres personnes dangereuses”, a-t-il déclaré, ajoutant que plusieurs armes avaient été saisies dans des campements.

« Nous avons trouvé des armes à feu. Nous avons trouvé un fusil à canon scié chargé. Nous avons trouvé des répliques », a-t-il déclaré, ajoutant que plus de 70 % des récentes attaques dites d’étrangers dans la ville impliquaient une personne atteinte d’une maladie mentale.

La semaine dernière, une personne a menacé de verser de l’essence sur les tentes des gens et de les incendier, a déclaré Addison, ajoutant que quelques jours plus tôt, quelqu’un s’était livré à une série de coups de couteau, blessant trois personnes qui avaient besoin de soins à l’hôpital.

Un homme armé d’une machette qui aurait attaqué des personnes lors d’un week-end récent à Vancouver a également mis la vie des agents en danger, a-t-il déclaré. La police a tiré sur cette personne.

Dans le cadre d’un programme de sensibilisation à la santé mentale connu sous le nom de Car 87, le service de police de Vancouver associe un agent en civil à une infirmière autorisée ou à une infirmière psychiatrique autorisée qui évalue ou fournit des références communautaires pour les personnes vivant avec une maladie mentale. Le programme a débuté en 1978.

La police s’associe également à une équipe de proximité de Vancouver Coastal Health pour s’occuper des personnes ayant des besoins de santé mentale plus complexes où des antécédents de violence peuvent être impliqués, a déclaré Addison.

Le département a publié des rapports sur les troubles dus à des problèmes de santé mentale remontant à au moins 2008. L’ancien chef de la police, Jim Chu, a déclaré lors de sa retraite en 2015 que davantage de travail devait être fait pour faire face à l’impact de la santé mentale sur les résidents vulnérables et la police. répondre aux appels.

Le maire élu de Vancouver, Ken Sim, a remporté le poste le plus élevé de la ville la semaine dernière avec la promesse d’embaucher 100 policiers supplémentaires et de les jumeler avec des infirmières, déclarant lors de sa première conférence de presse que ce serait sa priorité n ° 1.

“Alors que la crise de santé mentale s’est aggravée, les demandes adressées à la police pour répondre à ces incidents ont augmenté”, a déclaré Addison. “Je dis toujours que nous sommes les premiers intervenants, mais nous sommes aussi le dernier recours pour les personnes en crise et les personnes qui ont échappé aux mailles du filet.”

Corey Froese, directeur provincial de la sécurité des ambulanciers paramédicaux et des répartiteurs d’urgence de la Colombie-Britannique, a déclaré que tout premier intervenant entrant dans une situation potentiellement volatile est à risque.

Froese a déclaré que le syndicat a été contraint de procéder à une évaluation des risques de divers campements et autres emplacements afin de déterminer les meilleures stratégies d’entrée et de sortie pour les zones qui pourraient être fermées ou obscurcies par des arbres, par exemple.

« Avant, chacun faisait son truc. Nous n’avons jamais vraiment eu d’approche standard », a-t-il déclaré, ajoutant que les personnes en concurrence pour vendre de la drogue dans les campements ajoutent une autre couche de danger pour le public et les premiers intervenants.

En 2019, des ambulanciers paramédicaux assistant à un campement à Oppenheimer Park ont ​​vu des policiers se cacher pour se couvrir lorsque des coups de feu ont été tirés, a déclaré Froese.

« Nous sommes tombés sur des réservoirs de propane qui n’étaient pas correctement sécurisés. Nous sommes très prudents en entrant dans les tentes parce que vous ne savez pas ce qu’ils y ont stocké et quel type de gaz ou de choses qu’ils utilisent pour chauffer leurs tentes », a-t-il déclaré.

Quelqu’un qui vit un épisode de psychose pourrait voir une personne en uniforme comme une menace et s’en prendre à elle, a déclaré Froese, ajoutant qu’il n’est pas rare que des ambulanciers paramédicaux soient poussés et crachés dessus.

—Camille Bains, La Presse canadienne

