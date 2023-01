Officier de police de New Oswego assermenté ; le département compte maintenant 52 agents, un record absolu – Shaw Local

L’officier Aaron Riley a prêté serment en tant que 52e officier du département de police d’Oswego par le président du village, Troy Parlier, lors d’une réunion du conseil d’administration du village le mardi 12 janvier à l’hôtel du village.

Le chef de la police Jeff Burgner a donné une brève biographie de Riley avant sa prestation de serment.

Riley, 32 ans, a grandi à Minooka, où il est diplômé du Minooka High School, avant d’obtenir son baccalauréat de l’Illinois State University.

Riley a fréquenté la Suburban Law Enforcement Academy et a servi pendant trois ans en tant qu’officier au sein du département de police de Western Springs.

Riley a été engagé dans le cadre d’un programme de transfert latéral qui permet au département d’embaucher des agents ayant de l’expérience dans d’autres départements et de les former et de les mettre dans la rue beaucoup plus rapidement qu’une nouvelle recrue.

Riley a de l’expérience en tant qu’officier de formation sur le terrain, membre de l’équipe d’intervention de crise et a obtenu la désignation d’officier responsable pendant son séjour à Western Springs.

L’officier Aaron Riley (à droite) a prêté serment en tant que 52e officier du département de police d’Oswego par le président du village Troy Parlier (à gauche) lors d’une réunion du conseil d’administration du village le 12 janvier 2023 à la mairie d’Oswego. (Photo fournie par le village d’Oswego)

“Il apporte beaucoup d’expérience de ses trois années là-bas (Western Springs PD)”, a déclaré Burgner. “J’ai hâte de former Aaron dans notre département et de mettre toutes ces choses formidables à profit.”

Riley a été rejoint par ses parents Aaron et Kimberly, son frère Trevor, sa femme Danielle et leurs deux enfants.

Burgner a conclu en disant à Riley: “Je suis très heureux de voir où vous allez aller avec le service de police et de pouvoir mettre à profit tout le talent que vous apportez.”

Lors des rapports des administrateurs à la fin de la réunion, l’administrateur Kit Kuhrt a félicité Riley et lui a souhaité la bienvenue dans le village.

Kuhrt a également noté que le département compte désormais 52 agents, un record absolu.

“C’est génial”, a déclaré Kuhrt.

Parlier a ajouté qu’ils espèrent dépasser le record actuel en mars en embauchant le 53e officier du ministère.