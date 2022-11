Officier canadien : le groupement tactique de l’OTAN pourrait repousser l’attaque russe

Riga, Lettonie –

L’officier canadien commandant un groupement tactique de l’OTAN en Lettonie a déclaré que les forces russes seraient mises en déroute si elles osaient lancer une attaque contre les troupes canadiennes et leurs alliés stationnés dans le pays balte à la frontière occidentale de la Russie.

“Je pense que nous gagnerions par une bonne marge”, a déclaré le lieutenant-colonel. Jesse van Eijk, chef du groupement tactique Enhanced Forward Presence Latvia, a déclaré mercredi dans une interview.

La menace est constante dans le contexte de l’invasion russe de l’Ukraine, et mardi les tensions sont montées lorsqu’une frappe de missile a tué deux personnes en Pologne, autre membre de l’Otan. On craignait initialement que le missile n’ait été tiré par la Russie, mais la Pologne a déclaré mercredi qu’il avait probablement été lancé par les défenses aériennes de l’Ukraine voisine.

Van Eijk s’est entretenu avec La Presse canadienne dans son modeste bureau situé dans un bâtiment temporaire au Camp Adazi, la base du groupement tactique au milieu d’une forêt à environ 45 minutes de route de Riga, la capitale lettone.

Le petit pays faisait partie de l’empire russe puis de l’URSS, et il a dû gagner son indépendance à deux reprises, la dernière fois en 1991.

Un peu plus de 1 200 soldats de 10 pays, dont 700 du Canada, s’entraînent au Camp Adazi en tant que groupe de combat unifié défendant la Lettonie. Van Eijk est convaincu que ses troupes sont mieux préparées et plus expérimentées que leurs adversaires potentiels.

“L’attente de cela est en train de changer”, a-t-il déclaré en référence à une vision de l’armée russe comme l’une des plus imposantes et des mieux équipées au monde.

“Il y avait une première impression que les Russes seraient plus rapides, et ils ont sous-performé sur la base de ce qu’ils ont annoncé qu’ils seraient capables de faire en Ukraine”, a-t-il déclaré. “Donc, le rythme de cette opération, si elle devait se produire, dépend vraiment de ce que … les Russes nous lanceraient réellement.”

Le commandant a déclaré que les soldats sous son commandement devaient tous suivre un entraînement national rigoureux et travaillaient dur pour être intégrés dans le groupement tactique. Ce sont des soldats professionnels, a-t-il ajouté, et leur compréhension des tactiques et de l’utilisation optimale des ressources est supérieure à celle d’un soldat russe.

Van Eijk, qui est en poste en Lettonie depuis cinq mois, affirme que l’OTAN dispose d’informations précises sur les forces russes de l’autre côté de la frontière lettone – qui se trouve à seulement 200 kilomètres du camp Adazi – y compris leur état de préparation et même leur activités quotidiennes.

Il dit que la guerre de la Russie en Ukraine a réduit le niveau de menace en Lettonie. “La quantité de ressources que les Russes ont investies maintenant en Ukraine, et qu’ils perdent en Ukraine, réduit leur capacité à faire quelque chose dans ce théâtre rapidement”, a-t-il déclaré. L’armée lettone est arrivée à la même conclusion, constatant un affaiblissement des bases terrestres russes dans la région, à Pskov par exemple.

Les Russes restent néanmoins une menace, a déclaré van Eijk. “Ce qu’ils vont faire à l’avenir est vraiment entre les mains du président (Vladimir) Poutine, je pense, mais la menace est très réelle”, a-t-il déclaré.

Le groupement tactique de l’OTAN, connu sous le nom d’eFP Lettonie, sert à la fois de dissuasion et de bouclier en cas d’attaque. Il est plus grand qu’un groupement tactique canadien régulier, « presque trop grand », a déclaré son commandant, et il a tout l’équipement dont il a besoin.

Mercredi, des soldats de plusieurs pays, dont l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne, s’entraînaient dans une vaste partie de la forêt lettone. Le bruit de l’artillerie lourde pouvait être entendu sporadiquement, et de loin, des observateurs munis de jumelles observaient depuis un bunker.

D’autres soldats étaient dans une tente s’entraînant à identifier des cibles – des véhicules de combat russes – et à décrire leurs caractéristiques en une minute.

L’eFP Lettonie avait organisé quatre exercices d’entraînement en trois mois impliquant l’ensemble du groupement tactique, un effort décrit par van Eijk comme “phénoménal”. Les soldats entrent et sortent tous les six mois afin qu’ils ne soient pas fatigués, a-t-il déclaré.

Il a reconnu que commander un groupe multinational est un défi, mais a déclaré que c’est finalement “une affaire humaine” de s’assurer que tout le monde comprend son intention.

Originaire de la Colombie-Britannique, il a déjà été déployé en Afghanistan et a passé la majeure partie de sa carrière au sein du 1er Groupe-brigade mécanisé du Canada à Shilo, au Manitoba. Lorsqu’on lui a demandé ce qui lui manquait le plus au Canada, il a répondu : “Être chez lui”.

Cela viendra bientôt, car il doit rentrer chez lui en décembre à la fin de son déploiement en Lettonie.

Patrice Bergeron est un journaliste québécois de La Presse Canadienne. En plus de deux décennies d’expérience dans l’actualité politique et générale, il a été correspondant de guerre du CP en Afghanistan en 2009..