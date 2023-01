Officier britannique à Cigarette Wale Baba, en savoir plus sur le capitaine Frederick Wale

Des milliers de pèlerins visitent les dargahs pour rechercher des bénédictions spirituelles. Ils croient que leurs souhaits seront exaucés s’ils offrent la prière à un dargah. Mais, aujourd’hui, nous allons vous parler du sanctuaire d’un saint que seuls quelques-uns connaissent. Des fidèles de tout le pays visitent ce dargah avec l’intention de résoudre leurs problèmes relationnels. Situé à Lucknow, ce dargah a été fondé par le capitaine Wale, décédé lors de la première guerre d’indépendance en 1857.

Son sanctuaire est situé dans les ruines du jardin du palais de MusaBagh à la périphérie de Lucknow. Sa tombe a reçu le statut de saint et, par conséquent, plusieurs fidèles de tout le pays visitent ce dargah pour le prier pour leurs différends conjugaux, leurs problèmes commerciaux et leurs maladies. Comme le saint aimait les cigarettes et l’alcool, les pèlerins offrent des cigarettes au lieu des bâtons d’encens et des chadars floraux que vous voyez habituellement les dévots offrir au dargah.

Les fidèles portent des bouteilles d’alcool et des paquets de cigarettes à son sanctuaire. Les habitants l’appellent maintenant le capitaine Baba, qui était auparavant un membre de l’armée britannique. Les gens de toutes confessions viennent ici avec la conviction que cela exaucera leurs souhaits. De plus, les fidèles se promènent autour de la tombe et expriment leur gratitude au baba.

En 1840, Wale s’enrôle dans la Compagnie des Indes orientales et est affecté au 48e régiment d’infanterie indigène du Bengale. Plus tard, il est promu au grade de lieutenant et nommé major de brigade.

Plus tard, il a levé et commandé la première cavalerie irrégulière sikhe à Peshawar (maintenant au Pakistan) et a déménagé à Lucknow pendant la bataille de 1857.

