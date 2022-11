Officier acquitté dans la fusillade d’un homme à la gare de Chicago

CHICAGO (AP) – Un officier de police de Chicago a été reconnu non coupable mardi de la fusillade et de la blessure d’un homme non armé en février 2020 lors d’une lutte dans une gare de train de banlieue du centre-ville.

Le juge du comté de Cook, Joseph Claps, a acquitté Melvina Bogard, 33 ans, des accusations de coups et blessures aggravées et d’inconduite.

Les procureurs ont déclaré que Bogard et un autre officier, Bernard Butler, montaient dans un train lorsqu’ils ont vu Ariel Roman se déplacer entre les voitures alors que le train était en mouvement, en violation d’une ordonnance de la ville. Les agents ont demandé à Roman de descendre du train et, sur le quai, il leur a dit qu’il avait des problèmes d’anxiété et qu’il se déplaçait de voiture en voiture parce que quelqu’un le dérangeait.

Roman tourna alors le dos aux officiers et ouvrit son sac à dos, incitant Butler à l’attraper. Une lutte s’ensuit entre les officiers et Roman.

Bogard a tiré une fois sur Roman dans la poitrine ou l’abdomen au cours de cette lutte, puis lui a tiré dessus par derrière dans les fesses ou la hanche lorsque Roman a couru dans l’escalator, selon les procureurs.

La vidéo d’un téléphone portable tournée par un spectateur qui a été rendue publique a presque immédiatement attiré l’attention nationale, tout comme les images des caméras du corps de la police et des caméras de surveillance de la Chicago Transit Authority diffusées deux mois plus tard.

Roman a survécu à la fusillade et a intenté une action en justice fédérale alléguant que Bogard et Butler “ont poursuivi, plaqué, aspergé de poivre, Taser et tiré deux fois”.

Le commissaire de police David Brown a ensuite recommandé au conseil de police de la ville que Bogard, qui a rejoint le service de police en 2017, soit licencié.

Dans sa décision, Claps a déclaré que Roman représentait un danger pour les agents sur les lieux lorsqu’il s’est emparé d’un Taser.

L’avocat de la défense de Bogard, Tim Grace, a déclaré aux journalistes après l’acquittement de mardi que ce n’était “pas un jour à célébrer”.

“L’officier Bogard a été laissé dans une position où elle devait prendre une décision”, a déclaré Grace. « Elle aurait pu s’enfuir… mais ce n’est pas son travail. Ce n’est pas pour ça qu’on la paye. Nous la payons pour assurer la sécurité des trains.

