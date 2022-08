Officiels : un homme saute la clôture devant le FBI de Chicago et lance des pierres

CHICAGO (AP) – Une personne a sauté la clôture devant le bureau extérieur du FBI à Chicago et a commencé à lancer des pierres sur le bâtiment jeudi matin, ont annoncé les autorités.

Aucune blessure n’a été signalée dans le cadre de l’incident et Rob Sperling, un porte-parole du Service fédéral de protection, a déclaré que la personne avait été arrêtée et emmenée par la police de Chicago dans un hôpital pour évaluation. Le bureau des affaires de presse du département de police a déclaré que la personne n’avait été emmenée qu’à l’hôpital mais n’avait pas été arrêtée.

La porte-parole du FBI, Siobhan Johnson, a refusé de commenter au-delà de la confirmation qu’un “incident de sécurité” s’était produit vers 11 heures du matin et qu’il n’y avait eu aucun blessé et “aucune menace connue pour le public à ce moment-là”.

L’incident survient à un moment où la sécurité des agents fédéraux chargés de l’application des lois est de plus en plus préoccupante depuis que le FBI a délivré un mandat de perquisition autorisé par le tribunal au domicile de l’ancien président Donald Trump en Floride. Depuis que le mandat a été signifié, un homme armé d’un AR-15 a été tué dans une fusillade après avoir tenté de pénétrer dans les bureaux du FBI à Cincinnati, un homme de Pennsylvanie a été arrêté après avoir publié des menaces de mort contre des agents sur les réseaux sociaux et il y a eu un certain nombre d’appels pour les soulèvements armés et la guerre civile.

En réponse, le FBI et le département de la Sécurité intérieure ont publié un bulletin de renseignement conjoint mettant en garde contre une augmentation des menaces violentes en ligne visant des fonctionnaires fédéraux et des installations gouvernementales – y compris « une menace de placer une soi-disant bombe sale devant le siège du FBI », selon à une copie du document obtenu par l’Associated Press.

The Associated Press