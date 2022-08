Officiels : Un glissement de terrain dans un sanctuaire chiite en Irak fait 7 morts

BAGDAD (AP) – Un glissement de terrain a effondré le plafond d’un sanctuaire chiite dans le centre de l’Irak au cours du week-end et a tué au moins sept personnes, dont un enfant, ont déclaré lundi des responsables alors que les sauveteurs continuaient de rechercher des survivants.

Le glissement de terrain a frappé samedi le sanctuaire Qattarat al-Imam Ali près de la ville sainte de Karbala, à environ 80 kilomètres (50 miles) au sud de Bagdad.

Selon la défense civile irakienne, le glissement de terrain a frappé le plafond du sanctuaire, qui se trouve dans une dépression naturelle, provoquant son effondrement et déversant un torrent de roche et de boue à l’intérieur de la structure. L’entrée, les murs et les minarets du sanctuaire, qui a été construit à la place d’une source d’eau dans le désert, sont restés debout.

Parmi les morts figuraient quatre femmes, deux hommes et un enfant, a indiqué la défense civile, ajoutant que les équipes de recherche avaient secouru six personnes. Lundi, les sauveteurs utilisaient un bulldozer pour tenter d’enlever les décombres et de rechercher des survivants.

La cause du glissement de terrain n’était pas connue dans l’immédiat. La défense civile a blâmé l’humidité élevée pour le glissement de terrain.

