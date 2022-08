Officiels : un chef militant pakistanais tué en Afghanistan

ISLAMABAD – Un attentat à la bombe en bordure de route dans l’est de l’Afghanistan a frappé un véhicule transportant des membres du groupe taliban pakistanais, tuant un haut dirigeant et trois autres militants, ont déclaré lundi plusieurs responsables et personnalités militantes pakistanaises.

Les trois autres militants tués comprenaient le chauffeur de Khurasani et deux de ses proches collaborateurs. Personne d’autre n’était dans la voiture au moment de l’attaque, selon des responsables pakistanais et les membres du TTP qui ont parlé à l’Associated Press. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat car l’attaque n’a pas encore été annoncée publiquement.

Les talibans pakistanais sont un groupe distinct mais alliés aux talibans afghans, qui ont pris le pouvoir en Afghanistan il y a un an alors que les troupes américaines et de l’OTAN en étaient aux dernières étapes de leur retrait.

Le TTP a mené une insurrection au Pakistan au cours des 14 dernières années, luttant pour une application plus stricte des lois islamiques dans le pays, la libération de ses membres détenus par le gouvernement et une réduction de la présence militaire pakistanaise dans les anciennes régions tribales du pays.

Khurasani, un haut responsable du TTP, s’est séparé en 2014 pour former son propre groupe militant, Jamaat-ul-Ahrar, qui a ensuite rejoint les talibans pakistanais. Jamaat-ul-Ahrar a été désigné comme groupe terroriste par les États-Unis en 2016. Rewards for Justice, le programme de récompenses contre le terrorisme du Département d’État américain, a offert jusqu’à 3 millions de dollars pour des informations sur Khurasani.

Khurasani faisait partie des négociateurs du TTP qui discutaient avec des responsables pakistanais depuis mai. Trois autres militants tués dans l’attentat ont été identifiés par des responsables de la sécurité et des membres du TTP comme étant Hassan Ali, Mufti Hassan et Hafiz Daulat. On ne savait pas immédiatement où étaient-ils enterrés.

Il n’était pas immédiatement clair si et comment le meurtre de Khurasani affecterait environ trois mois de cessez-le-feu entre le TTP et le gouvernement pakistanais. La trêve a été initialement annoncée en mai et a ensuite été prolongée pour une durée indéterminée après des pourparlers entre le gouvernement pakistanais et le TTP organisé par les talibans afghans à Kaboul.