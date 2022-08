Officiels : un chef militant pakistanais tué en Afghanistan

ISLAMABAD (AP) – Un attentat à la bombe tard dans la nuit dans l’est de l’Afghanistan a frappé un véhicule transportant des membres du groupe taliban pakistanais, tuant un haut dirigeant et trois autres militants, ont déclaré lundi plusieurs responsables et militants pakistanais.

Personne n’a immédiatement revendiqué la responsabilité du meurtre, dimanche soir, d’Abdul Wali, également connu sous le nom d’Omar Khalid Khurasani, dans la province afghane de Paktika. Sa mort est un coup dur pour les talibans pakistanais, le groupe Tehrik-e-Taliban Pakistan ou le TTP.

Le TTP a blâmé les agents des services de renseignement pakistanais pour le meurtre, sans apporter de preuves ni donner de détails.

Les trois autres militants tués comprenaient le chauffeur de Khurasani et deux de ses proches collaborateurs. Personne d’autre n’était dans la voiture au moment de l’attaque, selon des responsables pakistanais et les membres du TTP qui ont parlé à l’Associated Press. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat car l’attaque n’a pas encore été annoncée publiquement.

Une déclaration du TTP était attendue plus tard lundi.

Les talibans pakistanais sont un groupe distinct mais alliés aux talibans afghans, qui ont pris le pouvoir en Afghanistan il y a un an alors que les troupes américaines et de l’OTAN en étaient aux dernières étapes de leur retrait.

Le TTP a mené une insurrection au Pakistan au cours des 14 dernières années, luttant pour une application plus stricte des lois islamiques dans le pays, la libération de ses membres détenus par le gouvernement et une réduction de la présence militaire pakistanaise dans les anciennes régions tribales du pays.

Khurasani, un haut responsable du TTP, s’est séparé en 2014 pour former son propre groupe militant, Jamaat-ul-Ahrar, qui a ensuite rejoint les talibans pakistanais. Jamaat-ul-Ahrar a été désigné comme groupe terroriste par les États-Unis en 2016. Rewards for Justice, le programme de récompenses contre le terrorisme du Département d’État américain, a offert jusqu’à 3 millions de dollars pour des informations sur Khurasani.

Jamaat-ul-Ahrar est accusé d’avoir lancé de multiples attaques contre les forces pakistanaises et les minorités religieuses. Le groupe a également revendiqué le meurtre de deux employés pakistanais du consulat américain dans la ville de Peshawar, dans le nord-ouest du pays, en mars 2016.

La même année, il a revendiqué un attentat suicide dans un parc de la ville de Lahore, dans l’est du Pakistan, qui a tué plus de 70 personnes.

Le TTP – un groupe de coordination de plusieurs factions militantes – a également été à l’origine de nombreuses attaques contre des soldats et des civils pakistanais au cours des 15 dernières années.

Khurasani faisait partie des négociateurs du TTP qui discutaient avec des responsables pakistanais depuis mai. Trois autres militants tués dans l’attentat ont été identifiés par des responsables de la sécurité et des membres du TTP comme étant Hassan Ali, Mufti Hassan et Hafiz Daulat. On ne savait pas immédiatement où étaient-ils enterrés.

Il n’était pas immédiatement clair si et comment le meurtre de Khurasani affecterait environ trois mois de cessez-le-feu entre le TTP et le gouvernement pakistanais. La trêve a été initialement annoncée en mai et a ensuite été prolongée pour une durée indéterminée après des pourparlers entre le gouvernement pakistanais et le TTP organisé par les talibans afghans à Kaboul.

Le cessez-le-feu a pour l’essentiel tenu, ce qui ouvre des perspectives de progrès dans les pourparlers entre les deux parties.

Le TTP lutte depuis longtemps pour une application plus stricte des lois islamiques au Pakistan, la libération de ses membres de la garde du gouvernement et une réduction de la présence militaire dans les anciennes régions tribales du nord-ouest du Pakistan.

Islamabad a exigé que les nouveaux dirigeants talibans d’à côté empêchent les groupes militants d’utiliser le territoire afghan pour des attaques à l’intérieur du Pakistan. Avant la prise de contrôle des talibans en Afghanistan, Islamabad et Kaboul s’échangeaient souvent des reproches et s’accusaient mutuellement d’abriter des militants.

Le Pakistan dit maintenant qu’il a terminé la construction de plus de 93% d’une clôture le long de la frontière avec l’Afghanistan pour empêcher les attaques transfrontalières des militants.

L’écrivain de l’Associated Press Maamoun Youssef au Caire a contribué à ce rapport.

Munir Ahmed, Associated Press