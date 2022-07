Officiels: l’ex-Cowboys RB Marion Barber est décédée d’un coup de chaleur

FRISCO, Texas (AP) – L’ancien porteur de ballon des Cowboys de Dallas, Marion Barber III, est décédé d’un coup de chaleur, a annoncé la police lundi.

Dans un communiqué, la police de Frisco, dans la banlieue de Dallas, a déclaré que le médecin légiste du comté de Collin avait déclaré que la mort de Barber était un accident. Un porte-parole de la police n’a fourni aucune autre précision sur les circonstances du décès de l’homme de 38 ans, et le bureau du médecin légiste n’a pas immédiatement répondu à un message de l’Associated Press.

La police effectuant un contrôle de bien-être le 1er juin a trouvé le Barber de 38 ans mort dans un appartement de Frisco qu’il aurait loué.

L’ancien Golden Gopher du Minnesota a été un choix de repêchage de quatrième ronde par Dallas en 2005 et a passé six saisons avec les Cowboys. Il a réussi 24 touchés combinés en 2006 et 2007 malgré le fait qu’il n’ait commencé qu’un seul match ces deux saisons. Barber s’est précipité pour 654 verges et un sommet en carrière de 14 touchés en 2006.

Barber a réalisé un sommet en carrière de 975 verges au sol et 10 touchés en 2007, lorsqu’il a fait son seul Pro Bowl. Son rôle et sa production ont décliné à partir de là, et il a connu des creux en carrière dans les portées, les verges et les touchés lors de sa dernière année à Dallas en 2010. Barber a joué une dernière saison avec Chicago en 2011.

The Associated Press