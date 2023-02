Officiels : les troupes israéliennes tuent 5 Palestiniens armés lors d’un raid

AQABAT JABR, Cisjordanie (AP) – Les forces israéliennes ont tué lundi cinq hommes armés palestiniens lors d’un raid contre un camp de réfugiés en Cisjordanie, selon des responsables de la sécurité israélienne. Le raid, qui, selon l’armée, visait à arrêter des suspects qui auraient été impliqués dans une attaque bâclée contre des Israéliens, était susceptible d’exacerber davantage les tensions dans la région.

Le ministère palestinien de la Santé n’a pas immédiatement confirmé les décès, affirmant seulement que trois personnes avaient été blessées, dont une grièvement.

La violence survient au milieu de l’une des périodes les plus meurtrières de ces dernières années dans le conflit israélo-palestinien et dans les premières semaines du nouveau gouvernement israélien, le plus à droite de tous les temps, qui a promis de prendre une position ferme contre les Palestiniens.

L’armée a déclaré qu’elle opérait pour appréhender les suspects à l’origine d’une fusillade ratée dans un restaurant de Cisjordanie, où les assaillants auraient été contrecarrés par un dysfonctionnement de l’arme. Les assaillants ont ensuite fui les lieux, a indiqué l’armée, ajoutant qu’ils étaient membres du groupe militant du Hamas qui dirige la bande de Gaza et a également des éléments en Cisjordanie.

Lors de l’opération de lundi, l’armée a déclaré qu’elle recherchait la cellule militante qui, selon elle, s’était enfermée dans une maison du camp de réfugiés. Au cours de la recherche, les troupes ont rencontré les hommes armés et une fusillade a éclaté. L’armée a déclaré que plusieurs des hommes armés qui ont été tués étaient impliqués dans la tentative d’attaque contre le restaurant.

Les responsables de la sécurité israélienne ont déclaré que deux des cinq tués étaient des militants du Hamas impliqués dans la tentative d’attaque. Les trois autres étaient des hommes armés qui avaient échangé des coups de feu avec les troupes lors du raid. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à discuter du raid avec les médias.

Le raid intervient quelques jours après une incursion antérieure dans le camp d’Aqabat Jabr, qui se trouve près de la ville palestinienne de Jéricho, une oasis désertique dans une région de Cisjordanie qui connaît rarement de tels troubles, où les troupes recherchaient également les suspects.

Depuis la fusillade du mois dernier dans la colonie voisine, l’armée israélienne a bloqué l’accès à plusieurs routes menant à Jéricho – un bouclage qui a placé la ville sous un semi-blocus, perturbant les affaires et créant des goulots d’étranglement pendant des heures aux points de contrôle qui ont même affecté les forces de sécurité palestiniennes, les images ont montré.

Les violences de lundi surviennent quelques jours après qu’un raid militaire israélien sur le camp de réfugiés de Jénine a tué 10 Palestiniens, pour la plupart des militants mais aussi une femme de 61 ans. Le lendemain, une fusillade palestinienne devant une synagogue de Jérusalem-Est a tué sept personnes, dont un adolescent de 14 ans.

L’armée israélienne a intensifié ses raids quasi nocturnes en Cisjordanie occupée depuis une série d’attaques palestiniennes meurtrières en Israël au printemps dernier. Au cours de la dernière année et demie d’escalade des raids, Jéricho est restée une sorte de ville endormie du désert, épargnée d’une grande partie de la violence.

L’Autorité palestinienne, en représailles au raid de la semaine dernière dans le camp de réfugiés de Jénine, a déclaré l’arrêt de la coordination sécuritaire avec Israël.

Près de 150 Palestiniens ont été tués l’année dernière en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, ce qui en fait l’année la plus meurtrière dans ces régions depuis 2004, selon les chiffres du groupe de défense des droits israélien B’Tselem. Une trentaine de personnes ont été tuées en Israël par des Palestiniens en 2022.

L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Israël a capturé la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour l’État indépendant qu’ils espèrent.

Goldenberg a rapporté de Tel Aviv, Israël.

Imad Isseid et Tia Goldenberg, Associated Press