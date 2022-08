Officiels : les inondations au Yémen tuent au moins 38 personnes en 2 jours

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Des dizaines de maisons à Sanaa et dans les provinces de Dhamar et Ibb se sont complètement effondrées ou ont été considérablement endommagées, ont déclaré les responsables, qui ont requis l’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias.

SANAA, Yémen – Des pluies torrentielles dans le sud-ouest du Yémen et la capitale du pays, Sanaa, ont déclenché des crues éclair et détruit des maisons, tuant au moins 38 personnes au cours des deux derniers jours, ont annoncé jeudi des responsables.

La saison des pluies annuelle au Yémen commence généralement en mai et dure jusqu’en août, mais cette année, le pays le plus pauvre du monde arabe a connu des pluies plus fortes que d’habitude accompagnées d’orages.