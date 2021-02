Le pilote d’hélicoptère qui s’est écrasé sur une colline du sud de la Californie l’année dernière, tuant Kobe Bryant et sept autres passagers, est allé à l’encontre de sa formation et a violé les règles de vol en volant dans des nuages ​​épais, ont déclaré mardi des responsables américains de la sécurité lors d’une audition visant à identifier les causes probables de le crash.

Le pilote Ara Zobayan est probablement devenu tellement désorienté qu’il n’a pas pu discerner le haut du bas, ont conclu les enquêteurs du National Transportation Safety Board.

L’agence a critiqué la décision de Zobayan de voler dans les nuages, affirmant qu’il avait enfreint les normes fédérales qui l’obligeaient à pouvoir voir où il allait avant que l’hélicoptère ne s’écrase pendant un vol d’environ 40 minutes. Zobayan faisait partie des neuf personnes tuées, dont la fille de 13 ans de Bryant, Gianna.

Le pilote est allé à l’encontre de sa formation en devenant spatialement désorienté dans des nuages ​​épais, une condition qui peut arriver aux pilotes par faible visibilité, lorsqu’ils ne peuvent pas dire de haut en bas ou discerner dans quelle direction un avion s’incline, ont déclaré les membres du conseil.

Juste avant l’accident du 26 janvier 2020, Zobayan a déclaré aux contrôleurs de vol qu’il montait dans l’hélicoptère et avait presque traversé les nuages.

Mais les enquêteurs du NTSB ont déclaré que l’hélicoptère Sikorsky S-76 s’inclinait en fait et commençait à descendre de plus en plus, ont déclaré les enquêteurs.

Ils ont également déclaré que Zobayan n’avait pas déposé de plan de vol de secours et avait choisi de ne pas atterrir dans un aéroport local voisin pour attendre le mauvais temps.

Il y a eu 184 accidents d’avion entre 2010 et 2019 impliquant une désorientation spatiale, dont 20 accidents mortels d’hélicoptère, a indiqué le NTSB.

Michael Graham, membre du NTSB, a déclaré que Zobayan avait ignoré sa formation et a ajouté que tant que les pilotes d’hélicoptère continueraient à voler dans les nuages ​​sans se fier aux instruments, ce qui nécessite un niveau d’entraînement élevé, « un certain pourcentage ne sortira pas vivant. »

« Quelle partie du cloud, lorsque vous êtes sur un programme de règles de vol à vue, les pilotes ne comprennent-ils pas? » a ajouté le vice-président du NTSB, Bruce Landsberg.

L’audience fédérale de mardi s’est concentrée sur la ou les causes probables tant attendues de la tragédie qui a déclenché le chagrin mondial de la star du basket à la retraite, lancé plusieurs poursuites et incité les États et la législation fédérale.

Bryant, Gianna et six autres passagers volaient du comté d’Orange à un tournoi de basket-ball pour les jeunes à sa Mamba Sports Academy dans le comté de Ventura le 26 janvier 2020, lorsque l’hélicoptère a rencontré un épais brouillard dans la vallée de San Fernando au nord de Los Angeles.

Il n’y avait aucun signe de défaillance mécanique et l’accident était considéré comme un accident, a déclaré précédemment le National Transportation Safety Board. L’hélicoptère ne disposait pas d’appareils d’enregistrement dits «à boîte noire», qui n’étaient pas nécessaires.

Le conseil lors de son audition est susceptible de faire des recommandations non contraignantes pour éviter de futurs accidents.

Le NTSB est un organisme fédéral indépendant qui enquête sur les collisions liées aux transports mais qui n’a aucun pouvoir d’application.

Il soumet des suggestions à des agences comme la Federal Aviation Administration ou la Garde côtière, qui ont rejeté à plusieurs reprises certaines recommandations de sécurité du conseil après d’autres catastrophes.

Au cours de la dernière année, les experts ont émis l’hypothèse que l’accident pourrait entraîner la nécessité de systèmes d’alerte et de détection du terrain, des dispositifs qui signalent lorsque des avions sont en danger de s’écraser, sur des hélicoptères.

L’hélicoptère dans lequel Bryant volait n’avait pas le système, que le NTSB a recommandé comme obligatoire pour les hélicoptères. La FAA ne l’exige que pour les ambulances aériennes.

Cependant, l’enquêteur responsable du NTSB Bill English a déclaré mardi que le système n’aurait probablement pas été utile dans le scénario dans lequel l’hélicoptère de Bryant s’est écrasé.

Le terrain vallonné, combiné à la désorientation spatiale du pilote dans les nuages, aurait été «un facteur de confusion», a déclaré English.

«Le pilote ne sait pas dans quelle direction se trouve», a déclaré English.

Les enquêteurs fédéraux ont déclaré que Zobayan, un pilote expérimenté qui volait souvent sur Bryant, avait peut-être «mal perçu» les angles sous lesquels il descendait et s’inclinait, ce qui peut se produire lorsque les pilotes sont désorientés par faible visibilité.

Les enquêteurs ont également reproché mardi à Zobayan de s’incliner vers la gauche au lieu de monter tout droit en essayant de sortir du mauvais temps.

Les autres tués dans l’accident étaient l’entraîneur de baseball de l’Orange Coast College, John Altobelli, sa femme, Keri, et leur fille Alyssa; Christina Mauser, qui a aidé Bryant à entraîner l’équipe de basket-ball de sa fille; et Sarah Chester et sa fille Payton. Alyssa et Payton étaient les coéquipières de Gianna.

Le crash a généré des poursuites et des contre-actions.

Le jour où un service commémoratif massif a eu lieu au Staples Center, où Bryant a joué la majeure partie de sa carrière, Vanessa Bryant a poursuivi Zobayan et les sociétés qui possédaient et exploitaient l’hélicoptère pour négligence présumée et la mort injustifiée de son mari et de sa fille. Les familles des autres victimes ont poursuivi les compagnies d’hélicoptères mais pas le pilote.

Vanessa Bryant a déclaré que Island Express Helicopters Inc., qui exploitait l’avion, et son propriétaire, Island Express Holding Corp., n’avaient pas correctement formé ou supervisé Zobayan. Elle a dit que le pilote avait été imprudent et négligent de voler dans le brouillard et aurait dû interrompre le vol.

Le frère de Zobayan, Berge Zobayan, a déclaré que Kobe Bryant connaissait les risques de voler dans un hélicoptère et que ses survivants n’avaient pas droit à des dommages-intérêts de la part du pilote. Island Express Helicopters Inc. a nié toute responsabilité et a déclaré que l’accident était «un cas de force majeure» qu’elle ne pouvait pas contrôler.

La société a également contré deux contrôleurs de la circulation aérienne de la FAA, affirmant que l’accident avait été causé par leur «série d’actes erronés et / ou d’omissions».

Vanessa Bryant a également poursuivi le département du shérif du comté de Los Angeles, accusant les députés de partager des photos non autorisées du site de l’accident. La Californie a maintenant une loi d’État interdisant de tels comportements.