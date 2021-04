Félicitations aux anciens arbitres de la finale de la Coupe du monde et de la Ligue des champions Howard Webb et Bibiana Steinhaus, qui ont révélé qu’ils s’étaient mariés récemment.

Les deux officiels d’élite, qui ont chacun pris en charge des matchs au sommet du sport et officié à cinq Coupes du monde à eux deux, se sont mariés le mois dernier dans la ville natale de Steinhaus à Hanovre, en Allemagne.

Dans ce qui aurait pu être un clin d’œil à sa profession, Webb portait une tenue entièrement noire en tant que réponse du monde de l’arbitrage à Brangelina (Howiana? Bibward? Webbhaus?) posé pour leurs photos de mariage.

« C’est vrai. Nous nous sommes mariés lors de la dernière trêve internationale et nous sommes très heureux », a déclaré Bibiana, qui s’appelle désormais Steinhaus-Webb. Bild. « En raison de la réglementation sur les coronavirus, nous n’avons malheureusement pu franchir cette étape importante que seuls.

« Ils n’ont même pas autorisé les témoins du mariage. Et naturellement, nous n’avons pas encore été en lune de miel. »

Webb, 49 ans, est l’ancien officiel de la Premier League qui a pris en charge plus de 500 matches de compétition de premier ordre au cours de sa carrière, y compris, en 2010, à la fois la finale de la Ligue des champions et la finale de la Coupe du monde notoirement mouvementée entre les Pays-Bas et l’Espagne.

Steinhaus est également accompli, ayant arbitré à tous les niveaux du football féminin, y compris une finale de la Ligue des champions, la finale de la Coupe du monde 2011 et le match pour la médaille d’or aux Jeux olympiques d’été de 2012.

La joueuse de 42 ans est ensuite entrée dans l’histoire au cours de la saison 2017-18 lorsqu’elle est devenue la toute première arbitre féminine à officier en Bundesliga masculine. Elle a parfois été victime d’abus depuis les terrasses, mais elle n’a pas laissé cela l’empêcher de profiter d’une carrière d’élite dans laquelle elle a été nommée arbitre féminine de l’année DFB à sept reprises. Steinhaus a pris sa retraite en septembre 2020 après avoir supervisé le match DFL Supercup entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.

La Bundesliga dit « Merci! » à Bibiana Steinhaus, qui supervise son dernier match en tant qu’arbitre ce soir ⚽💐# Supercoupe2020 #FCBBVB pic.twitter.com/aAacfyaXxi – Bundesliga anglaise (@Bundesliga_EN) 30 septembre 2020

Howard et Bibiana étaient tous deux policiers avant de devenir arbitres professionnels, et à eux deux, ils ont pris en charge des centaines de matches depuis les qualifications en 1995 et 1999 respectivement.

Webb a pris en charge 534 matchs entre 2000 et 2013, administrant 1694 cartons jaunes et 68 rouges. Cependant, il a admis plus tard qu’il était « vidé au-delà de toute croyance » de ne pas avoir montré un 69e à Nigel de Jong pour le timbre volant du Néerlandais sur Xabi Alonso lors de la première moitié de la finale de la Coupe du monde 2010. De Jong s’est en quelque sorte échappé avec un carton jaune malgré la pose de ses crampons dans la poitrine d’Alonso, bien que Webb se souvienne plus tard qu’en raison de sa position sur le terrain, il avait raté l’impact réel et considérait donc que le défi justifiait une mise en garde.

Selon la FIFA, Steinhaus-Webb a mis fin à sa carrière après avoir arbitré 23 matches de Bundesliga, ainsi que 92 autres matches en deuxième division allemande et 35 en Bundesliga féminine, où elle a fait ses débuts en tant qu’arbitre. Selon Soccerbase, elle a distribué 164 cartons jaunes et trois rouges lors de matches masculins de compétition entre 2015 et 2020.

Pour le moment, au moins, l’heureux couple sera basé de part et d’autre de l’Atlantique: Webb à New York, où il travaille comme directeur général de l’organisation des arbitres professionnels de la Major League Soccer; Steinhaus en Allemagne, où elle travaille comme fonctionnaire VAR au siège de la DFB à Cologne. Mais avec une telle passion partagée pour le maintien de l’ordre public sur le terrain de football, ils sont clairement destinés l’un à l’autre.

Bien que l’annonce du mariage de deux arbitres professionnels soit une nouveauté, elle n’est pas entièrement sans précédent.

En 2019, l’affrontement de quatrième division roumaine entre le CA Oradea et le CS Diosig a connu un début inhabituellement romantique alors que l’un des officiels de match en service a proposé à un autre sur le terrain.

L’arbitre assistant Marius Matica s’est mis à genoux et a posé la question avant le match à sa petite amie Gyorgi Duma, qui se trouvait justement à diriger l’autre ligne.

Alerte spoiler: elle a dit oui.

Le correspondant allemand d’ESPN, Stephan Uersfeld, a contribué à ce rapport