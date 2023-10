Officiels de match : Mic’d Up – L’audio du jeu de la Premier League sera diffusé dans un nouveau programme sur Sky Sports | Actualités footballistiques

L’audio du jeu des officiels de match de Premier League sera diffusé dans un nouveau programme sur Sports aériens.

Le deuxième épisode de Officiels de match : micro en place mettant en vedette le chef de PGMOL, Howard Webb, et l’ancien attaquant de Liverpool et d’Angleterre, Michael Owen, seront diffusés sur Sky Sports Premier League mardi soir à 19h.

La série vise à expliquer les décisions d’arbitrage à l’aide d’images de match et d’audio inédits.

Webb a rejoint Sports aériens les experts Gary Neville et Jamie Carragher en début de saison sur une édition révolutionnaire de Football du lundi soir pour expliquer plusieurs appels VAR.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron de PGMOL, Howard Webb, est convaincu que le niveau d’arbitrage continuera de s’améliorer et promet de reconnaître et de corriger toute erreur.



Sports aériens est allé derrière le rideau avec Webb pour expliquer le processus VAR en utilisant à la fois des appels corrects et incorrects dans le but d’accroître la transparence autour de l’un des aspects les plus controversés du jeu.

« Nous nous sommes engagés à être plus transparents », a déclaré Webb à propos de Football du lundi soir. « Nous savons et reconnaissons que les gens veulent plus d’informations sur les processus d’arbitrage, en particulier avec l’avènement du VAR.

« Nous voulons montrer aux spectateurs ce qui entre dans la prise de décisions sur le terrain et comment fonctionne le VAR. Nous avons un groupe d’officiels professionnels qui travaillent dur pour avoir un impact positif sur le match. »

Regardez Match Officials: Mic’d Up sur Sky Sports Premier League mardi à 19 heures et retrouvez SkySports.com, l’application Sky Sports et les réseaux sociaux Sky Sports.