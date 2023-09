Le chef du PGMOL, Howard Webb, et l’ancien attaquant de Liverpool et d’Angleterre, Michael Owen, discutent des décisions d’arbitrage à l’aide d’images de match et d’audio inédits dans le premier épisode de Officiels de match : micro en place.

La nouvelle série de Sky Sports vise à expliquer les décisions d’arbitrage à l’aide d’images de match et d’audio inédits.

Sports aériens est allé derrière le rideau avec Webb pour expliquer le processus VAR en utilisant à la fois des appels corrects et incorrects dans le but d’accroître la transparence autour de l’un des aspects les plus controversés du jeu.

Les incidents examinés… Appel du penalty des Wolves après que le gardien de Man Utd, Andre Onana, soit entré en collision avec l’attaquant Sasa Kalajdzic.

Carton rouge de Virgil van Dijk pour la faute d’Alexander Isak à Newcastle contre Liverpool

Le défenseur de Sheffield United, John Egan, pénalisé pour handball contre Man City

Le penalty d’Arsenal est annulé par le VAR après que Kai Havertz ait été défié par Aaron Wan-Bissaka de Man Utd

Carton rouge d’Anass Zaroury pour défi sur Kyle Walker à Burnley vs Man City

Le but du défenseur de Man City Nathan Ake est autorisé après que Manuel Akanji a été jugé sans impact sur le gardien de Fulham Bernd Leno

Regardez les six incidents discutés sur Match Officials: Mic’d Up ci-dessous…

S’exprimant sur un programme unique en son genre, le chef du PGMOL, Howard Webb, a déclaré à « Match Officials Mic’d Up » que c’était une erreur de la part des responsables du VAR de ne pas recommander un examen après que le gardien de Manchester United, Andre Onana, ait rejoint Sasa Kalajdzic des Wolves.



Écoutez l’audio des officiels du match, y compris du VAR, alors que Virgil van Dijk reçoit un carton rouge après sa faute sur Alexander Isak lors du match de Premier League de Liverpool à Newcastle. Le chef du PGMOL, Howard Webb, confirme que c’était la bonne décision



Howard Webb a partagé l’audio entre l’arbitre Craig Pawson et le VAR alors qu’un carton jaune pour Anass Zaroury de Burnley a été transformé en rouge pour un défi contre Kyle Walker de Manchester City.



S’exprimant sur « Match Officials Mic’d Up », le chef du PGMOL, Howard Webb, partage l’audio sur le terrain des officiels du match accordant un penalty à Manchester City après que le ballon a heurté le bras de John Egan de Sheffield United.



S’exprimant dans le cadre d’un programme unique en son genre, le chef du PGMOL, Howard Webb, partage l’audio entre l’arbitre Michael Oliver et le VAR alors que le but de Nathan Ake pour Man City contre Fulham a été accordé malgré le hors-jeu de Manuel Akanji.



Audio entre l’arbitre Anthony Taylor et le VAR alors que la décision d’accorder un penalty à Arsenal contre Manchester United pour un déplacement sur Kai Havertz est annulée



