Les responsables de l’Organisation mondiale de la santé ont indiqué lundi qu’ils ne pensaient pas que les athlètes olympiques devraient bénéficier d’un accès prioritaire aux vaccins contre le COVID-19, en particulier si cela implique de devancer le personnel de santé mondial et la population âgée.

Lors d’une conférence de presse au siège de l’OMS à Genève, en Suisse, un journaliste a demandé si les athlètes devaient être classés en priorité de quelque manière que ce soit, avec un peu moins de six mois avant le début des Jeux olympiques de Tokyo. La question faisait suite aux récents commentaires du président du comité national olympique français, qui a déclaré qu’il serait « extrêmement difficile » pour les athlètes qui n’ont pas été vaccinés de concourir.

Michael Ryan, directeur exécutif du programme OMS pour les urgences sanitaires, a déclaré que l’organisation souhaitait manifestement que tout le monde puisse être vacciné. Mais, à ce stade, l’accent doit être mis sur les populations les plus à risque, a-t-il déclaré.

«Nous sommes maintenant confrontés à une crise à l’échelle mondiale, qui exige que les agents de santé de première ligne, les personnes âgées et les plus vulnérables de nos sociétés aient accès aux vaccins en premier», a déclaré Ryan. « Cela ne nie en aucune façon le désir ou la volonté d’organiser les Jeux Olympiques et de se réunir et de célébrer un merveilleux événement sportif mondial, où tous les pays se réunissent pour partager cela. Quel merveilleux symbole ces Jeux sont pour notre humanité commune.

« Cependant, nous devons faire face aux réalités de ce à quoi nous sommes confrontés maintenant: il n’y a pas assez de vaccins, en ce moment, même pour servir ceux qui sont le plus à risque. »

Ryan a déclaré que l’OMS continuerait de fournir des conseils au Comité international olympique et aux autorités japonaises, tout en notant que la décision finale sur les contre-mesures COVID-19 – et si les Jeux devraient avoir lieu ou non – incombe aux organisateurs olympiques.

Bruce Aylward, conseiller principal du directeur général de l’OMS, a ajouté que « ce n’est pas un problème concernant les Jeux olympiques », mais plutôt la distribution mondiale d’une ressource rare: les vaccins COVID-19.

« C’est dans chaque pays, dans chaque coin, dans chaque population du monde », a poursuivi Aylward. «Il y a des personnes âgées partout. Il y a des travailleurs de la santé partout. Nous devons nous assurer qu’ils sont protégés partout. Et pour le moment, nous avons une vraie longueur d’avance sur les vaccins disponibles juste pour entrer dans ces populations et les protéger.

Les organisateurs olympiques continuent de se déclarer confiants que les Jeux olympiques de Tokyo commenceront, comme prévu, le 23 juillet. Et ils n’ont donné aucune indication qu’ils essaieraient d’aider les athlètes à se faire vacciner avant d’autres segments de la population.

Le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré à plusieurs reprises que les premières doses devraient être réservées aux agents de santé et à d’autres groupes vulnérables.

Bach a également indiqué que la vaccination ne sera pas une condition préalable pour assister ou participer aux Jeux, tout en exhortant les athlètes à prendre des vaccins s’ils sont disponibles.

« Chaque athlète devrait regarder ses camarades athlètes et prendre cela en considération », a-t-il déclaré lors d’un voyage à Tokyo en novembre. « Parce que la vaccination ne concerne pas seulement l’individu. C’est une protection pour toute la communauté. »

Certains membres de la communauté olympique, dont Dick Pound, membre de longue date du CIO, estiment que la vaccination de masse des athlètes olympiques devrait être une option. Dans une interview accordée à Sky News plus tôt ce mois-ci, Pound l’a qualifiée de « façon la plus réaliste d’aller de l’avant ».

«Au Canada, où nous pourrions avoir 300 ou 400 athlètes – prendre 300 ou 400 vaccins sur plusieurs millions pour que le Canada soit représenté à un événement international de cette stature, de ce caractère et de ce niveau – je ne pense pas qu’il y en aurait une sorte de tollé public à ce sujet », a déclaré Pound au média.

Les experts en santé publique ne sont généralement pas d’accord. Ils soutiennent que tout effort pour vacciner les athlètes olympiques – qui sont généralement jeunes et en bonne santé – serait éthiquement douteux si d’autres parties à risque de la population mondiale attendent toujours leurs doses.

« Une situation comme celle-là va produire des tensions qui sont exactement le contraire de ce dont le mouvement olympique dit qu’il est », a déclaré Amir Attaran, épidémiologiste et professeur de droit et de médecine à l’Université d’Ottawa, à USA TODAY Sports l’année dernière.

