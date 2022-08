Officiels : 3 civils tués dans des affrontements dans le sud du Yémen

Des affrontements ont éclaté dimanche soir à Ataq, la capitale de la province de Shabwa, entre les Brigades des Géants soutenues par les Émirats arabes unis et les Forces de défense de Shabwa d’un côté et la police paramilitaire connue sous le nom de Forces spéciales de sécurité de l’autre. Les deux parties font partie de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite qui combat les rebelles houthis du pays depuis 2015.

SANAA, Yémen – Des combats internes entre les forces pro-gouvernementales du Yémen dans une province du sud ont tué au moins trois civils, ont déclaré lundi des responsables militaires et médicaux.

Des troupes et des véhicules blindés des deux camps ont été déployés dans les rues d’Ataq lundi. Des dizaines de familles avaient fait leurs valises et quitté la ville, et les magasins n’ouvraient pas de peur que les violences ne persistent, selon des témoins qui ont demandé à rester anonymes par crainte de représailles.