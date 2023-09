Officiel : Xiaomi 13T et 13T Pro recevront quatre mises à jour Android, cinq ans de correctifs de sécurité

Hier, Xiaomi a finalement révélé la date d’annonce officielle des 13T et 13T Pro, souvent divulgués. Ils seront tous deux dévoilés lors d’un événement spécial à Berlin, en Allemagne, le 26 septembre.

Aujourd’hui, Daniel Desjarlais, directeur des communications de Xiaomi, a lancé la campagne teaser officielle du prochain duo en révélant qu’ils recevront tous deux quatre mises à jour majeures d’Android ainsi que cinq ans de correctifs de sécurité.

Nous sommes fiers d’annoncer une amélioration significative de notre engagement à fournir un support logiciel exceptionnel. Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro incluront 4 générations de mises à niveau du système d’exploitation Android, ainsi que 5 ans de correctifs de sécurité. -Daniel Desjarlais (@Daniel_in_HD) 6 septembre 2023

Cette promesse de mise à jour logicielle pour la génération précédente de la série « phare » de la société était de trois mises à jour majeures du système d’exploitation et de quatre ans de correctifs de sécurité avec les 12T et 12T Pro l’année dernière, nous constatons donc une mise à jour et une augmentation d’un an. cette fois-ci.

Xiaomi correspond également, avec cette décision, à Samsung, mais il y a des mises en garde assez importantes à mentionner. La société coréenne publie des mises à jour de sécurité mensuelles pour tous ses appareils haut de gamme, tandis que Xiaomi en envoie une tous les deux mois – et nous n’avons aucune raison de croire que cela changera pour les 13T et 13T Pro.

De plus, la première mise à niveau majeure sera Android 14, elles ne seront donc couvertes que jusqu’à Android 17. S’ils avaient été lancés quelques mois plus tard avec Android 14 à bord et la même promesse de mise à jour, ils seraient parvenus à Android 18. Tous Cela dit, c’est formidable de voir de plus en plus de fabricants d’appareils Android étendre leurs fenêtres de support logiciel, même si ce n’est que pour des appareils spécifiques comme dans ce cas.