Officiel : Un gang tue, brûle l’ancien sénateur haïtien, son neveu

Les corps d’Yvon Buissereth et de son neveu non identifié ont été retrouvés samedi après-midi dans la commune de Laboule. C’est près de Pelerin, où le président Jovenel Moïse a été assassiné dans sa maison privée en juillet de l’année dernière.

PORT-AU-PRINCE, Haïti – Un ancien sénateur qui travaillait pour le ministère des Affaires sociales et du Travail a été tué dans un quartier chic près de la capitale haïtienne et son corps a été incendié avec son neveu, a déclaré le commissaire du gouvernement Jacques Lafontant à l’Associated Press sur Dimanche.

Buissereth, directeur de la Société publique d’Haïti pour la promotion du logement social, et son neveu voyageaient dans un véhicule émis par le gouvernement et ont été retrouvés à l’intérieur de la voiture carbonisée, a déclaré Lafontant. Il a dit qu’un gang essayant de contrôler la zone est probablement à blâmer.

Le gang Ti Makak, qui signifie “Petits Macaques”, se bat avec le gang Toto pour le contrôle de cette zone. Les gangs dans la capitale de Port-au-Prince et au-delà sont devenus plus puissants et ont mené de violentes guerres de territoire depuis l’assassinat de Moïse.