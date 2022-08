Officiel : Un gang tue, brûle l’ancien sénateur haïtien, son neveu

PORT-AU-PRINCE, Haïti (AP) – Un ancien sénateur qui travaillait pour le ministère des Affaires sociales et du Travail a été tué dans un quartier chic près de la capitale haïtienne et son corps a été incendié avec son neveu, a déclaré le commissaire du gouvernement Jacques Lafontant à The Associated Press dimanche.

Les corps d’Yvon Buissereth et de son neveu non identifié ont été retrouvés samedi après-midi dans la commune de Laboule. C’est près de Pelerin, où le président Jovenel Moïse a été assassiné dans sa maison privée en juillet de l’année dernière.

Buissereth, directeur de la Société publique d’Haïti pour la promotion du logement social, et son neveu voyageaient dans un véhicule émis par le gouvernement et ont été retrouvés à l’intérieur de la voiture carbonisée, a déclaré Lafontant. Il a dit qu’un gang essayant de contrôler la zone est probablement à blâmer.

“C’était un incident terrible”, a-t-il déclaré.

Le gang Ti Makak, qui signifie “Petits Macaques”, se bat avec le gang Toto pour le contrôle de cette zone. Les gangs dans la capitale de Port-au-Prince et au-delà sont devenus plus puissants et ont mené de violentes guerres de territoire depuis l’assassinat de Moïse.

Buissereth et son neveu ont été tués alors qu’ils conduisaient sur une route qu’un nombre croissant d’Haïtiens utilisent pour éviter la région de Martissant, qui relie Port-au-Prince à la région sud d’Haïti et est contrôlée par des gangs en guerre qui ont tué ou blessé des dizaines de civils dans cette zone.

Le Premier ministre Ariel Henry a condamné le meurtre de Buissereth comme un « acte barbare » commis par des gangs armés à Laboule.

“Ses assassins, ainsi que tous les autres criminels qui sèment le deuil dans le pays, seront poursuivis avec toute la rigueur de la loi et devront répondre de leurs actes ignominieux devant la justice”, a-t-il écrit dimanche dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Evens Sanon, Associated Press