Officiel : Plus de 50 morts à la suite d’inondations saisonnières au Soudan

LE CAIRE (AP) – Les inondations déclenchées par les pluies torrentielles saisonnières au Soudan ont tué plus de 50 personnes et inondé plus de 8 170 maisons depuis le début de la saison des pluies, a déclaré samedi un haut responsable de la police.

Dix-neuf décès ont été enregistrés dans la province du Kordofan du Nord, suivie de la province du Nil, qui a signalé sept décès, a déclaré Brig. Le général Abdul-Jalil Abdul-Rahim, porte-parole du Conseil national soudanais pour la défense civile. La région occidentale du Darfour, qui compte cinq provinces, a fait état de 16 décès, a-t-il ajouté.

Il n’a pas dit quand la première causalité s’est produite. La saison des pluies au Soudan commence généralement en juin et dure jusqu’en septembre, avec des inondations culminant en août et septembre.

Abdul-Rahim a déclaré qu’au moins 25 personnes avaient également été blessées jusqu’à présent cette année, selon l’agence de presse officielle SUNA.

Les inondations et les fortes pluies ont inondé 16 installations gouvernementales et environ 40 magasins, et endommagé au moins 540 feddans (acres) de terres agricoles à travers le pays, a déclaré Abdul-Rahim.

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a déclaré qu’environ 38 000 personnes ont été touchées par de fortes pluies dans ce pays d’Afrique de l’Est depuis mai.

L’année dernière, des inondations et de fortes pluies ont tué plus de 80 personnes et inondé des dizaines de milliers de maisons à travers le pays. En 2020, les autorités ont déclaré le Soudan zone de catastrophe naturelle et imposé un état d’urgence de trois mois dans tout le pays après que des inondations et de fortes pluies ont tué une centaine de personnes et inondé plus de 100 000 maisons.

