Officiel: Musk cherche un financement américain pour le réseau satellite ukrainien

WASHINGTON (AP) – Le ministère de la Défense a reçu une demande du fondateur de SpaceX et de Tesla, Elon Musk, pour prendre en charge le financement de son réseau satellite qui a fourni des communications cruciales sur le champ de bataille aux forces militaires ukrainiennes pendant la guerre avec la Russie, a déclaré un responsable américain.

Le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter d’une question sensible non encore rendue publique, a déclaré que la question avait été discutée lors de réunions et que les hauts dirigeants évaluaient la question. Aucune décision n’a été prise.

Le système Starlink de Musk, composé de plus de 2 200 satellites en orbite basse, a fourni un accès Internet haut débit à plus de 150 000 stations terrestres ukrainiennes. Vendredi matin, Musk a tweeté qu’il en coûtait 20 millions de dollars par mois à SpaceX pour répondre aux besoins de communication de l’Ukraine.

En plus des terminaux, il a tweeté que l’entreprise devait créer, lancer, entretenir et réapprovisionner des satellites et des stations au sol.

La demande de l’homme le plus riche du monde pour que le Pentagone prenne en charge les centaines de millions de dollars qu’il dit que le système coûte, fait suite à une guerre sur Twitter entre Musk et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Et dans des tweets du jour au lendemain, Musk a fait référence à la friction, suggérant que cela pourrait affecter sa décision de mettre fin aux largesses de son entreprise dans le financement des systèmes.

Dans un échange sur Twitter la semaine dernière, Musk a fait valoir que pour parvenir à la paix, la Russie devrait être autorisée à conserver la péninsule de Crimée, dont elle s’est emparée en 2014. Il a également déclaré que l’Ukraine devrait adopter un statut neutre, abandonnant sa candidature à l’OTAN.

Musk a également lancé un sondage sur Twitter demandant si “la volonté du peuple” devrait décider si les régions saisies restent une partie de l’Ukraine ou de la Russie.

Dans une réponse sarcastique, Zelenskyy a publié son propre sondage sur Twitter demandant “quel Elon Musk aimez-vous le plus?”: “Celui qui soutient l’Ukraine” ou “Celui qui soutient la Russie”. Musk a répondu à Zelenskyy que “je soutiens toujours beaucoup l’Ukraine, mais je suis convaincu qu’une escalade massive de la guerre causera un grand tort à l’Ukraine et peut-être au monde”.

Andrij Melnyk, l’ambassadeur ukrainien sortant en Allemagne, a répondu au tweet original de Musk par une obscénité.

La demande de Musk que le Pentagone commence à prendre en charge la note intervient alors que la Force spatiale et le Pentagone ont examiné comment les fournisseurs commerciaux joueront un rôle dans la sécurité nationale.

En mars, le commandant de l’US Space Command Army, le général James Dickinson, a déclaré que le fait d’avoir de nombreux fournisseurs fournissant les capacités nécessaires, telles que l’imagerie satellite de Maxar des convois russes bloqués, est devenu essentiel, car cela libère des ressources satellites militaires limitées pour se concentrer sur d’autres choses.

Dans ses tweets, Musk a également soulevé une question que divers fournisseurs et le Pentagone envisagent alors que l’espace devient un élément plus critique des opérations en temps de guerre : si un fournisseur commercial aide les États-Unis et est ciblé, les États-Unis lui doivent-ils une protection ?

“Nous avons également dû nous défendre contre les cyberattaques et le brouillage, qui deviennent de plus en plus difficiles”, a tweeté Musk.

Tara Copp et Lolita C. Baldor, Associated Press